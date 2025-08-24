;

“Si no hubiéramos vendido a Lucas Cepeda, Santiago Wanderers estaría quebrado hace rato”

Reinaldo Sánchez, dueño del elenco caturro, hizo un descarnado análisis de la realidad económica del club.

“Si no hubiéramos vendido a Lucas Cepeda, Santiago Wanderers estaría quebrado hace rato”

Este domingo, en Mantagua, Santiago Wanderers desarrolló su ceremonia por el aniversario 133 del club.

A nivel deportivo, los caturros se mantienen en la pelea por lograr el regreso a la Primera División, pero el balance a nivel de funcionamiento económico y administrativo es complejo.

Wanderers pierde en cada partido más de 10 millones de pesos y la autoridad es insensible, lo único que hacen es castigarnos, unos delegados presidenciales horribles de maldadosos”, explicó el dueño del club, Reinaldo Sánchez, en un intenso discurso ante socios y jugadores.

“Al club le cuesta mucho financiarse. Si yo no estuviera, ojalá llegue alguien con las ganas y, lo principal, el dinero. Cada vez perdemos 70 millones de pesos cada mes. Si no hubiéramos vendido a (Lucas) Cepeda, estaríamos quebrados hace rato”, reconoció, criticando también el hecho de que no se les haya facilitado jugar en Viña del Mar.

Qué salvajada y maldad más grande no prestar Sausalito. Nos han tocado partidos a las 8 de la noche en Quillota. ¿En qué se va a venir la gente?“, fustigó Reinaldo Sánchez, criticando también a las autoridades de su ciudad.

“En Valparaíso no nos dejan vender ni una Coca Cola, no sé quién está lucrando con eso. En Quillota nos dejan la concesión de eso y el estacionamiento, en Valparaíso nada”, concluyó el expresidente de la ANFP.

