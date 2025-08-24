;

¿Llegarán? Las dos figuras de la U que arriesgan perderse el Superclásico en Macul

El próximo fin de semana se jugará el partido más importante del fútbol chileno por el Campeonato Nacional 2025.

Gonzalo Miranda

La U tiene dos dudas de cara el duelo del próximo domingo

La U tiene dos dudas de cara el duelo del próximo domingo

El próximo fin de semana, de una manera u otra, uno de los dos quedará con vida en sus distintos objetivos. Por la jornada 22, Colo Colo recibirá a la Universidad de Chile en una nueva versión del Superclásico.

Duelo que tiene enfrentadas a dos realidades diametralmente distintas. Mientras Colo Colo necesita ganarle a los azules para salvar un año horrible (justo en su Centenario), la Universidad de Chile quiere seguir dando algún tipo de pelea por la Liga de Primera.

Es por ello que para uno y otro se trata de un compromiso trascendental, pero especialmente para los azules, quienes sin Copa Chile y sin seguramente sin Copa Sudamericana, solo les queda dar pelea en el Campeonato Nacional.

Y los problemas, a falta de varios días, ya comenzaron en el CDA. Esto porque dos jugadores titulares para Gustavo Álvarez se podrían perder definitivamente el duelo en Macul: Israel Poblete y Gabriel Castellón.

El volante se lesionó en el duelo ante el Audax Italiano y está en proceso de recuperación, aun sin saber si logrará llegar al choque en el Monumental. Por su parte, el portero se resintió en Buenos Aires, ante Independiente, por lo que tampoco existe claridad de si jugará o no en Macul.

El Superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile está programado para el próximo domingo 31 de agosto, desde las 15:00 horas, en el Estadio Monumental, duelo que, como siempre, podrás escuchar y seguir en vivo junto al equipo de ADN Deportes.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad