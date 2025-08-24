¿Llegarán? Las dos figuras de la U que arriesgan perderse el Superclásico en Macul

El próximo fin de semana, de una manera u otra, uno de los dos quedará con vida en sus distintos objetivos. Por la jornada 22, Colo Colo recibirá a la Universidad de Chile en una nueva versión del Superclásico.

Duelo que tiene enfrentadas a dos realidades diametralmente distintas. Mientras Colo Colo necesita ganarle a los azules para salvar un año horrible (justo en su Centenario), la Universidad de Chile quiere seguir dando algún tipo de pelea por la Liga de Primera.

Es por ello que para uno y otro se trata de un compromiso trascendental, pero especialmente para los azules, quienes sin Copa Chile y sin seguramente sin Copa Sudamericana, solo les queda dar pelea en el Campeonato Nacional.

Y los problemas, a falta de varios días, ya comenzaron en el CDA. Esto porque dos jugadores titulares para Gustavo Álvarez se podrían perder definitivamente el duelo en Macul: Israel Poblete y Gabriel Castellón.

El volante se lesionó en el duelo ante el Audax Italiano y está en proceso de recuperación, aun sin saber si logrará llegar al choque en el Monumental. Por su parte, el portero se resintió en Buenos Aires, ante Independiente, por lo que tampoco existe claridad de si jugará o no en Macul.

El Superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile está programado para el próximo domingo 31 de agosto, desde las 15:00 horas, en el Estadio Monumental