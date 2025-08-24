;

"Que tu alma se eleve y descanses en paz": Maura Rivera publica emotivo mensaje tras la muerte de su padre

El hombre fue atropellado por una motocicleta en Puente Alto.

José Campillay

“Que tu alma se eleve y descanses en paz”: Maura Rivera publica emotivo mensaje tras la muerte de su padre

La bailarina y exintegrante de Rojo, Maura Rivera, enfrentó uno de los momentos más duros de su vida luego de confirmarse la muerte de su padre en un accidente de tránsito ocurrido este sábado en Puente Alto.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el hecho se registró en avenida Gabriela Poniente con calle Coquimbo, cuando el hombre fue atropellado por un motociclista que no habría respetado un paso de cebra. La víctima falleció en el lugar, mientras que el conductor de la moto fue detenido.

Horas después de la tragedia, Rivera utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje de despedida junto a varias fotografías con su padre.

“Es muy difícil para mí crear este post, pero él fue mi papá quien me dio la vida y de quién estaré eternamente agradecida por eso. Partió de una manera abrupta e injusta”, escribió.

Maura también reconoció que su vínculo con él estuvo marcado por dificultades, aunque sin resentimientos: “No tuvimos una relación fácil, marcada por altos y bajos, sé que nadie te enseñó a ser papá, pero te perdono y te perdoné viejo, sin rencores”.

En el mismo mensaje, agregó: “Que tu alma se eleve y descanses en paz. ¡Buen viaje a la eternidad! Hicimos lo posible y me quedo con los mejores recuerdos por siempre en mi mente y en mi corazón”.

Finalmente, la bailarina agradeció las muestras de apoyo recibidas: “Gracias por cada mensaje, palabra y respeto en este complejo momento”.

