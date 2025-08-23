Fallece padre de Maura Rivera tras ser atropellado en Puente Alto

Durante la jornada de este sábado 23 de agosto se informó sobre un accidente de tránsito que resultó con un fallecido. La víctima se trata del padre de la ex bailarina del programa Rojo, Maura Rivera.

Según fuentes de Radio ADN, el hombre fue atropellado en la comuna de Puente Alto, específicamente en Avenida Gabriela, a la altura de calle Coquimbo.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, la víctima cruzaba por un paso habilitado y con semáforo en funcionamiento.

Pese a ello, sufrió un fuerte impacto por una motocicleta que circulaba en dirección al oriente. Esa embestida le provocó lesiones fatales, falleciendo en el mismo lugar.

Carabineros trabaja en la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello y determinar eventuales responsabilidades, mientras el conductor de la moto se encuentra detenido.

Hasta el cierre de la presente nota, ni Maura Rivera, ni Mark González, se han pronunciado públicamente sobre la lamentable pérdida familiar.