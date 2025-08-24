Se entrega a Carabineros implicado en crimen de ingeniero en Curacaví: su madre pidió ayuda al municipio tras confesarle su participación

Esta mañana se confirmó la detención de uno de los presuntos autores del homicidio de Michael Peñaloza, ingeniero de 44 años que fue atropellado con su propio vehículo en Curacaví, Región Metropolitana.

El crimen ocurrió el pasado 19 de agosto, cuando tres sujetos ingresaron al domicilio de la víctima, ubicado en el sector de Los Hornitos, desde donde robaron su auto que posteriormente fue encontrado incendiado.

El alcalde de Curacaví, Christian Hernández, señaló que “logramos contactar con uno de los sospechosos , y en la madrugada procedimos a desplazarnos junto a él para ponerlo a disposición de la policía”.

“Su hijo le había confesado su participación”

“Con la colaboración de Carabineros, hemos entregado al sujeto a la Policía de Investigaciones”, añadió. Cabe destacar que dicha institución policial lidera las diligencias del crimen.