Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 24 de agosto, y quién transmite? / Mauro Santander/Agencia Uno

Hoy, domingo 24 de agosto, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla ocho partidos.

Dos de ellos cerrarán la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025, tres más darán continuidad a la jornada 22 de la Primera B y otros tres cerrarán la fecha 18 de la Segunda División Profesional.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 24 de agosto arrancará a las 12:30 horas, cuando Cobreloa reciba en el Zorros del Desierto a Deportes Copiapó, con arbitraje de Mario Salvo y transmisión de TNT Sports.

Luego, desde las 15:00 horas, Deportes Santa Cruz recibirá a Curicó Unido en el Joaquín Muñoz García, con arbitraje de Francisco Soriano y transmisión de TNT Sports.

Tras ello, los focos estarán en el Ester Roa Rebolledo, donde desde las 17:30 horas se disputará el clásico penquista entre Deportes Concepción y Universidad de Concepción. Claudio Díaz será el juez del encuentro, que será transmisión de TNT Sports.

Campeonato Nacional 2025

En Primera División, la acción arrancará a las 12:30 horas, en La Portada, donde Deportes La Serena jugará ante Huachipato. Felipe González será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, a partir de las 17:30 horas, con Deportes Iquique midiéndose ante Ñublense en el Tierra de Campeones. Diego Flores será el juez del encuentro, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Segunda División Profesional

La tercera categoría del balompié nacional iniciará su acción a las 12:30 horas, cuando San Antonio Unido se mida ante Brujas de Salamanca en el Municipal de Lo Barnechea, con arbitraje de Víctor Manzor y transmisión de La Liga 2D.

Tras ello, desde las 15:00 horas, Real San Joaquín ejercerá su localía ante Deportes Rengo en el Municipal de Rengo. Matías Quila será el juez del compromiso, que será transmisión de La Liga 2D.

El último partido de la jornada se disputará a contar de las 17:30 horas, en el estadio Diaguitas, donde Provincial Ovalle enfrentará a General Velásquez, con arbitraje de Juan Comas y transmisión de La Liga 2D.