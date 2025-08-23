“Esperé tres años este momento”: Fernando Zampedri asume haberse desgarrado con tal de haber anotado su primer gol en el Claro Arena

Fernando Zampedri es, sin duda, el gran símbolo de la UC y este sábado sumó otro hito a su romance con el pueblo cruzado.

Todo luego de haber convertido el primer gol del club en el Claro Arena en la victoria ante Unión Española, pese a haberse lesionado en los primeros minutos del encuentro, como reconoció en conferencia de prensa.

“Siento un tirón. Vamos a ver los estudios el lunes, pero para mí estoy desgarrado. Gary Medel se me acercó y me dijo que si no estaba bien, me necesitaban para lo que viene. Estuve cinco minutos viendo si cagar a mis compañeros y seguir jugando desgarrado o esperar tres años para este momento y salir a los cinco minutos desgarrado. Es fuerte”, explicó, remarcando lo importante que era para él este juego.

“Puse los huevos arriba de la mesa y seguí jugando. Estaba convencido de que iba a hacer el gol, lo digo con una humildad tremenda. Esperé tres años este momento. No podía creer que me pasara eso, no era para mí”, reconoció Fernando Zampedri, valorando su determinación.

“Quizá fue por todo lo que se vivió en la semana y este día. Uno trata de estar en cada detalle, y aunque la trayectoria te hace estar tranquilo, hay momentos que a uno lo superan. Tomé la decisión de seguir hasta donde pueda dar y convertí el gol. Orgulloso de lo que hice hoy, va a quedar en la historia”, resaltó el goleador histórico de los cruzados, que arriesga perderse al menos el juego del próximo fin de semana, ante Cobresal, también en el Claro Arena.