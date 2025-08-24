Natalia Valdebenito cancela su próximo show en Rancagua por “razones de fuerza mayor”

La comediante chilena Natalia Valdebenito informó la suspensión de su show “Esto es un Secreto”, que estaba fijado para el próximo 4 de septiembre en Rancagua, región de O’Higgins.

El anuncio fue realizado la noche del pasado sábado a través de un comunicado emitido por su equipo de producción, donde se explicó que la medida responde a “razones de fuerza mayor, completamente ajenas a la producción”.

“Lamentamos profundamente los inconvenientes que esto pueda causar", exponen en el texto difundido en redes sociales.

"La devolución total de las entradas será gestionada por la ticketera, quien se pondrá en contacto directamente al correo asociado a la compra”, precisó el mensaje.

Desde el Teatro Regional Lucho Gatica, recinto en el que se realizaría el evento, también confirmaron la suspensión y señalaron quela presentación estaba organizada bajo la modalidad de arriendo.

A pesar de no entregar mayores detalles sobre la decisión, con esto resurgió la polémica ‘broma’ que realizó hace algunas semanas sobre el accidente minero en El Teniente.

“Parece que soy la única persona contenta de que pasara lo de los mineros. ¡Imagínate! Ay qué horror...“, fue parte de su rutina que le valió una nueva funa y recriminación en redes.

Así, aunque no existe confirmación precisa por su motivo de cancelación, se instala un rumor y especulaciones en torno a su decisión.