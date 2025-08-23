María Laura Donoso regresa con todo y enciende Arsmate con contenido sin filtros

María Laura Donoso, recordada por ser uno de los rostros más icónicos de la televisión chilena en los años 90, vuelve a dar que hablar.

Esta vez, la ex Miss Reef decidió apostar por un nuevo escenario: la plataforma para adultos Arsmate, donde promete entregar material cargado de sensualidad y cercanía con sus seguidores.

Durante su época dorada en la pantalla chica, supo conquistar al público gracias a su simpatía y carisma, además de una belleza que la convirtió en referente de sensualidad en el medio local.

Hoy, con el paso del tiempo, asegura que sigue más vigente que nunca y dispuesta a cautivar a una nueva generación con su sello distintivo.

En esta etapa, la modelo anunció que compartirá fotos y videos de alto impacto, además de ofrecer video en vivos y videollamadas privadas, propuestas que describió como encuentros sin censura, pensados para quienes buscan una experiencia más directa y personal.

“Estoy soltera y más libre que nunca”, reconoció Donoso al presentar oficialmente su arribo a la plataforma, dejando abierta la posibilidad de conocer a alguien que la acompañe en esta nueva aventura.

Con esta jugada, la ex figura televisiva deja en claro que no solo marcó a los años 90, sino que sigue siendo capaz de reinventarse en terrenos mucho más íntimos.