María Laura Donoso regresa con todo y enciende Arsmate con contenido sin filtros
“Estoy soltera y más libre que nunca”, reconoció quien fue un ícono en la TV de los 90.
María Laura Donoso, recordada por ser uno de los rostros más icónicos de la televisión chilena en los años 90, vuelve a dar que hablar.
Esta vez, la ex Miss Reef decidió apostar por un nuevo escenario: la plataforma para adultos Arsmate, donde promete entregar material cargado de sensualidad y cercanía con sus seguidores.
Durante su época dorada en la pantalla chica, supo conquistar al público gracias a su simpatía y carisma, además de una belleza que la convirtió en referente de sensualidad en el medio local.
Hoy, con el paso del tiempo, asegura que sigue más vigente que nunca y dispuesta a cautivar a una nueva generación con su sello distintivo.
En esta etapa, la modelo anunció que compartirá fotos y videos de alto impacto, además de ofrecer video en vivos y videollamadas privadas, propuestas que describió como encuentros sin censura, pensados para quienes buscan una experiencia más directa y personal.
“Estoy soltera y más libre que nunca”, reconoció Donoso al presentar oficialmente su arribo a la plataforma, dejando abierta la posibilidad de conocer a alguien que la acompañe en esta nueva aventura.
Con esta jugada, la ex figura televisiva deja en claro que no solo marcó a los años 90, sino que sigue siendo capaz de reinventarse en terrenos mucho más íntimos.