;

María Laura Donoso regresa con todo y enciende Arsmate con contenido sin filtros

“Estoy soltera y más libre que nunca”, reconoció quien fue un ícono en la TV de los 90.

ADN Radio

María Laura Donoso regresa con todo y enciende Arsmate con contenido sin filtros

María Laura Donoso, recordada por ser uno de los rostros más icónicos de la televisión chilena en los años 90, vuelve a dar que hablar.

Esta vez, la ex Miss Reef decidió apostar por un nuevo escenario: la plataforma para adultos Arsmate, donde promete entregar material cargado de sensualidad y cercanía con sus seguidores.

Durante su época dorada en la pantalla chica, supo conquistar al público gracias a su simpatía y carisma, además de una belleza que la convirtió en referente de sensualidad en el medio local.

Revisa también:

ADN

Hoy, con el paso del tiempo, asegura que sigue más vigente que nunca y dispuesta a cautivar a una nueva generación con su sello distintivo.

En esta etapa, la modelo anunció que compartirá fotos y videos de alto impacto, además de ofrecer video en vivos y videollamadas privadas, propuestas que describió como encuentros sin censura, pensados para quienes buscan una experiencia más directa y personal.

“Estoy soltera y más libre que nunca”, reconoció Donoso al presentar oficialmente su arribo a la plataforma, dejando abierta la posibilidad de conocer a alguien que la acompañe en esta nueva aventura.

Con esta jugada, la ex figura televisiva deja en claro que no solo marcó a los años 90, sino que sigue siendo capaz de reinventarse en terrenos mucho más íntimos.

ADN

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad