Las primeras sospechas la llevaron a hablar con la IA antes de oficializarlo con el test.

Emilia Dides y Sammis Reyes siguen siendo la pareja más vistosa del mundo del espectáculo chileno y, a pesar de las polémicas, cada una de sus noticias genera revuelo en la gente.

Sin lugar a dudas, uno de los episodios más relevantes en su historia juntos es iniciar esta etapa como futuros padres. Y es que el anuncio del embarazo de la modelo ha dado mucho de qué hablar.

Ambos fueron invitados al programa Podemos Hablar de Chilevisión, donde compartieron sus vivencias y experiencias vividas en este último tiempo.

Como era de esperarse, hablaron sobre el embarazo y una de las anécdotas más llamativas fue cómo se enteraron, ya que no fue únicamente por un test.

La también cantante narró cómo comenzó a experimentar cambios repentinos, sufriendo con los olores; aquellas fragancias que solía utilizar comenzaron a desagradarle.

Eso vino acompañado con antojos repentinos y alimentación fuera de lo común, lo que resultó ser llamativo dentro de su rutina y continuidad.

Bajo este escenario descrito como “raro!, confesó que lo primero que hizo fue ir ”donde mi amigo ChatGPT" para averiguar un poco más.

“Le dije: ‘Chat GPT, me siento extraña (...) siento que algo está extraño’”, relató, sabiendo que algo estaba fuera de lo normal y podía haber una razón de peso detrás.

Sin titubear y siendo bastante directo con su ‘diagnóstico’, la inteligencia artificial aseguró que Dides tenía síntomas de embarazo.

“Me dijo: ‘Hay un 900% de que estés embarazada’”, relató con exageración y dejando claro que ya en ese momento no había lugar a dudas. Además, detalló que “estaba con retraso”.

Posteriormente, según contó Dides, llegó “la gota que rebalsó el vaso” cuando Reyes le expuso el aroma de uno de sus perfumes predilectos y el resultado volvió a ser de nauseas.

“Ahí compré dos test de embarazo. No pude dormir en toda la noche. En la mañana hicimos el test y salió la respuesta”, concluyó, pudiendo hacer todo oficial.

