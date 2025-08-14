Natalia Valdebenito se disculpa tras polémico chiste con la tragedia minera de El Teniente: “Me equivoqué y quería decirlo de frente”

La reconocida comediante nacional, Natalia Valdebenito, ha sido noticia durante las últimas horas debido a un polémico video que comenzó a viralizarse en redes sociales.

En el registro se escucha a la comediante aludir en tono irónico a la tragedia ocurrida recientemente en la mina El Teniente y que sacudió al país.

“Por favor no se enojen y no me funen, porque este cuerpo sólo puede una funa a la semana”, comienza diciendo haciendo alusión a la polémica con José Miguel Villouta.

Posteriormente incluyó en su rutina la talla de la controversia: “Parece que soy la única persona contenta de que pasara lo de los mineros. ¡Imagínate! Ay qué horror...“.

No pasó mucho tiempo para que sus palabras generaran controversia en el público, convirtiéndose una vez más en tema de conversación en redes.

Ante la masificación del video y las críticas que cuestionaron una vez más su forma de expresarse ante ciertos temas, Valdebenito salió a ofrecer sus disculpas.

“Me equivoqué”

A través de sus redes sociales, Natalia salió al paso de la nueva funa que ha estado enfrentando durante la jornada, estando una vez más en el ojo del huracán.

“Estoy aquí para pedir disculpas. Para pedir sinceras y honestas disculpas a la familia minera de Chile y en especial a la familia de los fallecidos en el reciente accidente en la minera Teniente”, comenzó diciendo.

Y si bien reconoce su error, apeló a que el video fue, “por su puesto, sacado fuera de contexto”, lo que lo hace que suene “fatal”.

“Tengo que pedir disculpas. Lo hago porque lo siento, lo hago porque el dolor ajeno también me atraviesa y me importa. Y lo hago porque honestamente siento que es lo que corresponde cuando uno se equivoca", agregó.

“Me equivoqué y quería decirlo aquí, como siempre, de frente a ustedes. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar ahí”, concluyó la comediante.