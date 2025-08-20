Madre queda detenida: encuentran a lactante de 21 días sustraída desde hospital de Coronel

Un operativo del OS9 de Carabineros permitió ubicar durante la tarde de este miércoles a la lactante de 21 días que había sido retirada sin permiso desde el Hospital de Coronel. El hallazgo se concretó en San Pedro de la Paz, donde fue detenida la madre de la menor.

Según informaron fuentes policiales, al momento de la verificación se constató el buen estado de salud de la guagua y la ausencia de signos de agresión. La niña quedó bajo evaluación médica y a resguardo conforme a los protocolos de protección vigentes.

El hecho que motivó la búsqueda ocurrió el lunes, cuando la madre —quien tenía prohibición de retirar a la menor del establecimiento— desobedeció la orden y, junto a un hombre, agredió a personal de salud para luego huir con la niña por las calles aledañas. La mujer sí estaba autorizada a visitar a su hija, pero no a llevársela del hospital.

Antecedentes conocidos del caso dan cuenta de que la madre, chilena, presenta problemas de adicción, situación que será considerada en la indagatoria. La Fiscalía investiga los hechos bajo la figura de desacato, además de eventuales delitos vinculados a las agresiones en el recinto.

En paralelo, se precisó que el padre de la lactante mantiene prohibición total de acercamiento tanto a la madre como a la menor, medida adoptada en el contexto de episodios previos de violencia. Dicha cautelar se mantiene vigente mientras avanzan las diligencias.

La detenida será puesta a disposición del tribunal para el correspondiente control de detención y formalización. Las policías continúan recabando antecedentes, incluidos registros y testimonios, a fin de establecer participaciones y responsabilidades en el retiro no autorizado y en las agresiones al personal sanitario.