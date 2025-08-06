El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Dos graves hechos de violencia contra menores han conmocionado a la región del Biobío.

En Coronel, un estudiante del Colegio Domingo Parra fue agredido violentamente por otro alumno en el patio del establecimiento, hasta el punto de convulsionar ante la mirada atónita de sus compañeros.

Radio ADN intentó contactar al director del Colegio Domingo Parra de Coronel para conocer su versión, pero no estuvo disponible para responder a las consultas sobre el ataque.

Mientras tanto, en Lebu, un adolescente de 14 años fue secuestrado, golpeado, apuñalado y abandonado tras un robo, aunque logró sobrevivir y pedir ayuda.

La comunidad educativa y autoridades regionales han manifestado su preocupación ante esta escalada de agresiones.

Palabras de autoridades

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, calificó la situación como “un problema gravísimo” y denunció la lentitud de las autoridades para abordar el tema.

“La violencia al interior de la comunidad educativa es un tema al que se le debe dar primera prioridad (...) la respuesta en general de la institucionalidad ha sido no acorde a la gravedad del problema (...) la ley de convivencia escolar aún está en trámite en el Parlamento, sin la urgencia que merece”, explicó Aguilar.

En Lebu, el fiscal jefe Pablo Acevedo explicó los hechos ocurridos con el adolescente: “Subieron a la víctima a un vehículo, sustrajeron sus pertenencias, además lo hirieron, y lo obligaron a introducirse a una poza, donde continuaron las agresiones (...) Se solicitó prisión preventiva para los tres imputados, medida que fue otorgada por el tribunal”.