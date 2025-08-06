;

FOTOS. Uno terminó convulsionado: estudiantes protagonizan brutal pelea en colegio de Coronel

Además, un adolescente de 14 años en Lebu fue secuestrado, golpeado y apuñalado tras un robo. Autoridades muestran preocupación por el alza en la violencia escolar.

Martín Neut

Nicolás Medina

Brutal agresión en colegio de Coronel: alumno convulsiona tras violento ataque en patio

Brutal agresión en colegio de Coronel: alumno convulsiona tras violento ataque en patio

02:57

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Dos graves hechos de violencia contra menores han conmocionado a la región del Biobío.

En Coronel, un estudiante del Colegio Domingo Parra fue agredido violentamente por otro alumno en el patio del establecimiento, hasta el punto de convulsionar ante la mirada atónita de sus compañeros.

Revisa también:

ADN

Radio ADN intentó contactar al director del Colegio Domingo Parra de Coronel para conocer su versión, pero no estuvo disponible para responder a las consultas sobre el ataque.

ADN
ADN

Mientras tanto, en Lebu, un adolescente de 14 años fue secuestrado, golpeado, apuñalado y abandonado tras un robo, aunque logró sobrevivir y pedir ayuda.

La comunidad educativa y autoridades regionales han manifestado su preocupación ante esta escalada de agresiones.

Palabras de autoridades

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, calificó la situación como “un problema gravísimo” y denunció la lentitud de las autoridades para abordar el tema.

“La violencia al interior de la comunidad educativa es un tema al que se le debe dar primera prioridad (...) la respuesta en general de la institucionalidad ha sido no acorde a la gravedad del problema (...) la ley de convivencia escolar aún está en trámite en el Parlamento, sin la urgencia que merece”, explicó Aguilar.

En Lebu, el fiscal jefe Pablo Acevedo explicó los hechos ocurridos con el adolescente: “Subieron a la víctima a un vehículo, sustrajeron sus pertenencias, además lo hirieron, y lo obligaron a introducirse a una poza, donde continuaron las agresiones (...) Se solicitó prisión preventiva para los tres imputados, medida que fue otorgada por el tribunal”.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad