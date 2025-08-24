El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hallan sin vida a hombre que buscaban en río Pilmaiquén tras accidente durante ceremonia ancestral

En la región de Los Ríos, fue encontrado el cuerpo de Ariel Maripán, de 49 años, quien permanecía desaparecido desde hace días tras lanzarse al río Pilmaiquén para auxiliar a una adolescente de 14 años.

La menor también perdió la vida en el lugar.

El hecho se produjo en medio de una ceremonia de sanación ancestral, cuando la joven cayó al torrente y Maripán ingresó a las aguas en un intento desesperado por salvarla.

Según se informó, el cuerpo fue recuperado durante la tarde de este domingo y será trasladado al Servicio Médico Legal de Valdivia para la autopsia correspondiente.