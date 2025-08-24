;

Evelyn Matthei presenta equipo de voceros temáticos: seguridad será liderado por Demócratas

“La inseguridad, el desempleo y el estancamiento económico tienen a las familias frustradas”, dijo la candidata.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE

Durante este domingo, la candidata presidencial Evelyn Matthei anunció un grupo de voceros temáticos integrado por exministros, exautoridades y representantes de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos por Chile.

La inseguridad, el desempleo y el estancamiento económico tienen a las familias frustradas. Chile necesita un cambio real, profundo y urgente”, afirmó Matthei, quien agregó: “Presentamos un plan claro, lo que importa no es el pasado, sino el futuro. Tenemos un gran equipo para Chile”.

En seguridad, la coordinación estará a cargo del exministro de Justicia del primer periodo presidencial de Michelle Bachelet y actual secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado, junto a Christian Alveal, Esteban Díaz y Miguel Alfonso.

ADN

En economía, los voceros serán el exministro Ignacio Briones y el economista Gonzalo Sanhueza, quienes buscarán un plan para ofrecer llegar a una meta de crecimiento del 4%, reduciendo el impuesto corporativo a 23% y recortando el gasto público.

La creación de empleo estará a cargo de la exsubsecretaria María José Abud y el exdiputado Zarco Luksic. En infraestructura, participarán Clemente Pérez y Joaquín Dagá.

En relaciones internacionales, el exdiputado Issa Kort coordinará cinco propuestas centradas en apertura de mercados y libre comercio.

En educación, asumirán las investigadoras Magdalena Vergara y Magdalena Plant, con énfasis en el aprendizaje temprano y la formación técnico-profesional. En salud, Paula Daza y Manuel Inostroza serán los voceros, mientras que en temáticas de mujer lo harán Isabel Plá y María José Abud.

El equipo también incluye a Ricardo Abuauad, Jacqueline Gálvez y Pablo Allard en vivienda y ciudad; Diego Riveaux en medio ambiente; Emilio de la Cerda en cultura; José García Ruminot en regionalización; María Emilia Undurraga en agricultura; Catalina Ducó en deporte y Elizabeth Escobedo en discapacidad.

