Emergencia en Ciudad de México: registros muestran obra en construcción que colapsó sobre un microbús con pasajeros

Cuatro personas resultaron afectadas tras el colapso de una estructura en obras de restauración ocurrido en el Centro Histórico de Ciudad de México.

Según información de medios locales, la estructura estaba siendo intervenida por trabajadores de la construcción cuando se desplomó de manera repentina.

La edificación cayó sobre un microbús con pasajeros, por lo que servicios de emergencia acudieron al lugar para atender a las personas lesionadas y resguardar el área.

Según informaron las autoridades, dos trabajadores de la obra y un adolescente de 17 años que viajaba en el vehículo fueron trasladados a un centro asistencial.

Mientras que una cuarta persona involucrada abandonó el lugar por sus propios medios, antes de poder ser asistida por personal de emergencia.

Por su parte, personal de rescate y funcionarios de protección civil permanecieron en el lugar evaluando posibles daños adicionales y descartando riesgos para inmuebles cercanos.

Las causas del derrumbe no han sido establecidas. Las autoridades indicaron que la investigación seguirá en curso para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.

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