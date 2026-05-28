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FOTOS. Fotografías, alcohol y una inconsistencia en los relatos: los nuevos antecedentes en el caso de niña fallecida tras caer de edificio

Un reportaje arrojó detalles sobre el lugar de los hechos con detalles clave.

Felipe Romo

Fotografías, alcohol y una inconsistencia en los relatos: los nuevos antecedentes en el caso de niña fallecida tras caer de edificio

Se revelaron nuevos antecedentes sobre el caso del fallecimiento de Isidora, la menor de dos años que cayó desde el piso 11 de un edificio al cuidado de su padre. Este último es el único imputado por el hecho, pero una serie de revelaciones en un reportaje de CHV apuntan más allá.

El primero apunta a una serie de fotografías del departamento de Jorge Constanzo (el padre), donde se resalta la presencia de alcohol en el lugar.

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Créditos CHV

Esto se vincula con los antecedentes que apuntan a una fiesta durante el día anterior en la celebración del cumpleaños de la pareja del padre de la menor fallecida. En relación a esto, la madre de Isidora, Gloria Ortiz, conversó con el matinal del CHV que emitió el reportaje.

Quisiera pensar que no fue intencional, pero creo que a medida que va pasando el tiempo y vamos teniendo nuevos antecedentes, me deja la sensación de que esto no fue solamente negligencia; aquí hay más que eso, aquí hay un crimen”, afirmó.

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Inconsistencias en dos testimonios

Tanto Constanzo como su pareja entregaron sus versiones de lo ocurrido, pero el mencionado reportaje advirtió que hay hechos contrapuestos en ambos relatos.

Por parte del padre, este testificó diciendo que la ventana donde dormía su hija estaba cerrada.

“A los pocos minutos ella se durmió, esto quiere decir que antes de las 16.00 horas ella ya estaba durmiendo, antes de dejarla durmiendo en la pieza, me percaté que la ventana se encontraba cerrada”, afirmó.

Sin embargo el testimonio de su pareja deja entrever un detalle clave en el accidente, admitiendo que la mencionada ventana se encontraba levemente abierta.

Sospechas por parte de la familia

Estas inconsistencias sembraron dudas en la familia materna de Isidora, quienes prestaron declaraciones a dicho matinal para referirse a la responsabilidad de la pareja del padre de la niña.

“Otra inconsistencia importante guarda relación con que es el imputado quien sale a abrir la puerta a Carabineros, en circunstancias que la pareja no asistió a la discoteque. Nos llama la atención por qué (ella) no atendió inmediatamente el citófono”, mencionó el abogado de la familia, Jorge Jorquera.

A esto se sumó el tío de Isidora, Sergio Ortiz, quien apuntó directamente a una negligencia por parte de la pareja de Constanzo.

“No tengo cómo corroborar esto, es lo que existe a nivel de comentario. Ella está posiblemente embarazada, por lo tanto no tomó, estaba dentro de sus cabales, pudo haber escuchado el timbre, pudo haber escuchado todo. Ella podría haber escuchado cualquier cosa, entonces nos parece absurdo que no haya escuchado nada”, afirmó.

“Jorge es el papá de la Isi, él tenía que resguardar la integridad y seguridad de la Isidora en todo momento, pero él también le dio cabida a que Fernanda (su pareja) también estuviera en la vida de Isidora, entonces para mí hay dos personas involucradas”, sentenció la madre de la menor.

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