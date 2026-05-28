Prisión preventiva para sujeto acusado de almacenar y distribuir pornografía infantil en Coyhaique

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Tras una investigación de carácter reservado que se extendió por poco más de un mes, la Fiscalía de la Región de Aysén logró la regularización procesal y la prisión preventiva de un sujeto de 32 años.

Al individuo se le acusa de ser el responsable de una red local de acopio y difusión de material de explotación sexual de menores, además de mantener un punto de venta de sustancias ilícitas en su domicilio.

Según los antecedentes expuestos en la audiencia por el fiscal jefe de Coyhaique, Luis Contreras, las indagatorias comenzaron formalmente en abril de este año.

El trabajo investigativo permitió rastrear la huella digital del imputado, estableciendo que utilizaba diversos dispositivos electrónicos para almacenar un volumen considerable de archivos de pornografía infantil, los cuales no solo resguardaba para consumo personal, sino que también distribuía activamente a terceras personas.

El procedimiento de captura estuvo a cargo de detectives especialistas de la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI).

Al ingresar a la vivienda del sospechoso para incautar la evidencia digital (teléfonos y computadores), los efectivos policiales se encontraron con un escenario delictual secundario.

Al interior del inmueble se descubrió un cultivo ilegal de cannabis sativa (marihuana) mediante sistemas de interior, además de una cantidad no especificada de droga a granel lista para ser dosificada.

Este hallazgo confirmó las sospechas de que el lugar también operaba como un punto de microtráfico en la capital regional.

Cuatro delitos imputados

El Ministerio Público levantó cargos formales contra el detenido por cuatro delitos concurrentes: Almacenamiento de material pornográfico infantil; Distribución de material pornográfico infantil; Cultivo ilegal de cannabis; Tráfico de drogas en pequeñas cantidades (microtráfico).

A la luz de la gravedad de los hechos y el peligro que el sujeto representa para la seguridad de la sociedad, el magistrado de turno acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó el ingreso del imputado a reciento penitenciario bajo el régimen de prisión preventiva.

Un deber internacional

Tras la audiencia, el fiscal Luis Contreras hizo un llamado categórico a la comunidad a denunciar de manera oportuna este tipo de casos.

“El Estado de Chile tiene obligaciones a nivel internacional para prevenir y perseguir toda forma de maltrato infantil, incluyendo las formas de abuso sexual en contra de personas menores de edad", consignó.

“Por lo tanto, la protección de los niños, niñas y adolescentes también pasa por denunciar cualquier tipo de conducta de este tipo”, agregó.

El Juzgado de Garantía de Coyhaique determinó un plazo de 75 días para el desarrollo de la investigación, periodo en el cual la Brigada del Cibercrimen realizará los peritajes forenses a los equipos incautados para determinar el alcance real de la distribución del material y posibles nuevos implicados.