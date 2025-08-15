;

Una de las carteleras del año: ¿a qué hora y dónde ver en vivo, online y en TV el UFC 319 de este sábado?

Dricus Du Plessis y Khamzat Chimaev encabezarán el evento en una lucha titular por el campeonato de peso mediano.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Ed Mulholland

Este sábado se disputará el UFC 319 en Chicago, en lo que promete ser una de las carteleras más importantes del año.

El evento contará con figuras como Michael “Venom” Page, quien se enfrentará a Jared Cannonier en peso mediano, y el reconocido brasileño Carlos Prates, que buscará redimirse tras perder su invicto ante Ian Garry, luchando ante el experimentado Geoff Neal.

En la pelea coestelar, debutará Aaron Pico en la compañía frente a Lerone Murphy, quien llega con una racha de ocho triunfos consecutivos en peso pluma.

Revisa también:

ADN

El combate principal lo protagonizarán el sudafricano Dricus Du Plessis, que defenderá su título de peso medio ante el “Lobo Checheno” Khamzat Chimaev, invicto con un registro de 14-0 y favorito para convertirse en el nuevo dominador de las 185 libras.

¿A qué hora y dónde ver en vivo el UFC 319?

El evento se realizará este sábado 15 de agosto en el United Center de Chicago. En Chile, la transmisión comenzará a las 18:00 horas con las preliminares, mientras que la cartelera estelar se espera para las 21:00 horas.

Podrás verlo en TV a través de ESPN Premium y vía streaming por Disney+ y UFC Fight Pass.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad