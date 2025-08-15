Una de las carteleras del año: ¿a qué hora y dónde ver en vivo, online y en TV el UFC 319 de este sábado?

Este sábado se disputará el UFC 319 en Chicago, en lo que promete ser una de las carteleras más importantes del año.

El evento contará con figuras como Michael “Venom” Page, quien se enfrentará a Jared Cannonier en peso mediano, y el reconocido brasileño Carlos Prates, que buscará redimirse tras perder su invicto ante Ian Garry, luchando ante el experimentado Geoff Neal.

En la pelea coestelar, debutará Aaron Pico en la compañía frente a Lerone Murphy, quien llega con una racha de ocho triunfos consecutivos en peso pluma.

El combate principal lo protagonizarán el sudafricano Dricus Du Plessis, que defenderá su título de peso medio ante el “Lobo Checheno” Khamzat Chimaev, invicto con un registro de 14-0 y favorito para convertirse en el nuevo dominador de las 185 libras.

¿A qué hora y dónde ver en vivo el UFC 319?

El evento se realizará este sábado 15 de agosto en el United Center de Chicago. En Chile, la transmisión comenzará a las 18:00 horas con las preliminares, mientras que la cartelera estelar se espera para las 21:00 horas.

Podrás verlo en TV a través de ESPN Premium y vía streaming por Disney+ y UFC Fight Pass.