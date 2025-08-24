;

VIDEO. Ilaisa Henríquez, mujer con la que Karol Lucero fue infiel, fue atacada en una discoteca: “Por encargo de...”

La DJ se encontraba trabajando cuando fue agredida por una mujer.

José Campillay

Ilaisa Henríquez, mujer con la que Karol Lucero fue infiel, fue atacada en una discoteca: “Por encargo de...”

Ilaisa Henríquez, la mujer con la que Karol Lucero fue infiel a su esposa, sufrió una agresión a golpes durante la madrugada de este domingo.

La DJ se encontraba trabajando en una discoteca cuando, según dio a conocer Danilo21, fue interrumpida por un grupo de mujeres en el escenario.

En los videos difundidos a través de redes sociales se ve como una mujer se acerca a Henríquez, cruzan palabras y la agrede físicamente.

De acuerdo a lo informado por el influencer, durante la agresión le dijeron: “Por encargo de ya sabes quién, ojalá llegues a Primer Plano”.

Posteriormente, la DJ atribuyó esta acción sufrida a Karol y anunció acciones legales contra él y también contra la mujer que la atacó.

“Quiero comentarles que se tomarán acciones legales en contra de Karol Dance y la ordinaria, porque no tengo otro nombre, que vino a pegarme encargada por él”, escribió.

Posteriormente, la mujer que golpeó a DJ Isi Glock también utilizó sus redes sociales para referirse a los hechos, descartando que haya sido un encargo."

Nadie me mandó, solo consecuencias de sus propios actos como vieron en la historia. No me refiero más al tema”, escribió.

