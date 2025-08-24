Ilaisa Henríquez, mujer con la que Karol Lucero fue infiel, fue atacada en una discoteca: “Por encargo de...”

Ilaisa Henríquez, la mujer con la que Karol Lucero fue infiel a su esposa, sufrió una agresión a golpes durante la madrugada de este domingo.

La DJ se encontraba trabajando en una discoteca cuando, según dio a conocer Danilo21, fue interrumpida por un grupo de mujeres en el escenario.

En los videos difundidos a través de redes sociales se ve como una mujer se acerca a Henríquez, cruzan palabras y la agrede físicamente.

De acuerdo a lo informado por el influencer, durante la agresión le dijeron: “Por encargo de ya sabes quién, ojalá llegues a Primer Plano”.

Posteriormente, la DJ atribuyó esta acción sufrida a Karol y anunció acciones legales contra él y también contra la mujer que la atacó.

“Quiero comentarles que se tomarán acciones legales en contra de Karol Dance y la ordinaria, porque no tengo otro nombre, que vino a pegarme encargada por él”, escribió.

Posteriormente, la mujer que golpeó a DJ Isi Glock también utilizó sus redes sociales para referirse a los hechos, descartando que haya sido un encargo."

“Nadie me mandó, solo consecuencias de sus propios actos como vieron en la historia. No me refiero más al tema”, escribió.