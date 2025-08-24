Luto en Ecuador: muere futbolista tras chocar su vehículo

El fútbol en Ecuador está de luto luego que se diera a conocer este domingo el fallecimiento del jugador Marcos Olmedo.

Con 26 años, el volante militaba en el Mushuc Runa y durante esta jornada protagonizó un accidente de tránsito en la vía Quinindé-Las Golondrinas, provincia de Esmeraldas, en que él y otras dos personas murieron.

Marcos Olmedo se desplazaba en un vehículo tipo jeep al momento de colisionar con una camioneta en la que viajaban los otros dos fallecidos.

“Aparentemente, se ve en los videos que hay por el sector que uno de los dos vehículos invade la vía. Los peritajes determinarán la responsabilidad del vehículo causante del hecho”, señaló Santiago Gaibor, mayor de la Policía de la Jefatura de Tránsito de Quinindé.

Los antecedentes preliminares indican que Marcos Olmedo habría sido el causante del accidente al quedarse dormido al volante y perder el control de su vehículo.

Cantón Quininde, Cámara captó el accidente de tránsito donde falleció Marcos Olmedo de 26 años, actual jugador de Mushuc Runa y ex jugador de El Nacional con el cual quedó campeón de la Copa Ecuador 2024

El volante debutó en 2018 por Deportivo Azogues, tras lo cual tuvo pasos por América de Quito, Maracá y Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Antes de llegar a Mushuc Runa, tuvo un destacado paso por El Nacional, con quien ganó la Copa Ecuador en 2024.

“Hoy despedimos con profundo pesar a un guerrero que marcó nuestra historia y que nos devolvió la gloria con una estrella después de 18 años de espera. Su esfuerzo, entrega y amor por esta camiseta quedarán para siempre en la memoria del hincha criollo. Nos regaló una alegría inmensa que todavía palpita en cada corazón rojo”, expresaron desde El Nacional a través de un sentido comunicado en sus redes sociales.