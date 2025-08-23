VIDEOS. Con un autogol, Barcelona concreta la remontada ante el Levante en La Liga Española
Los catalanes llegaron a ir perdiendo 2-0 al entretiempo y aun así terminaron imponiéndose como forasteros.
Barcelona logró extender su positivo inicio en la temporada 2025-2026 de La Liga Española.
Sin embargo, en su visita al Ciutat de Valencia, los catalanes sufrieron con el Levante.
De hecho, los locales se fueron al entretiempo soñando despiertos con un triunfo, pues iban ganando 2-0 tras los tantos de Iván Romero al minuto 15 y de José Luis Morales, en los descuentos del primer lapso, mediante lanzamiento penal.
Sin embargo, en poco más de tres minutos, el elenco culé igualó el marcador: Pedri descontó a los 49 minutos y Ferran Torres puso el empate a los 52 minutos.
De ahí en más, Barcelona presionó y presionó ante un Levante cada vez más replegado.
Aun asi, los catalanes siguieron insistiendo y, tras el enésimo centro, Unai Elgezabal terminó cabeceando a su propia puerta para el 3-2 final de los forasteros.
Con esto, Barcelona suma 6 puntos de 6 posibles tras las dos primeras fechas de La Liga Española, mientras que Levante sigue sin ganar en el torneo.