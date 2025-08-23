Con un autogol, Barcelona concreta la remontada ante el Levante en La Liga Española / Alex Caparros

Barcelona logró extender su positivo inicio en la temporada 2025-2026 de La Liga Española.

Sin embargo, en su visita al Ciutat de Valencia, los catalanes sufrieron con el Levante.

De hecho, los locales se fueron al entretiempo soñando despiertos con un triunfo, pues iban ganando 2-0 tras los tantos de Iván Romero al minuto 15 y de José Luis Morales, en los descuentos del primer lapso, mediante lanzamiento penal.

¡SEGUNDO GOL DE LEVANTE! ⚽



▶️ Morales, de penal y en la última del primer tiempo, marcó el 2-0 sobre Barcelona.



¿Lo dará vuelta el equipo de Flick? 😳#LaLigaEnDSPORTS #LevanteUDBarça pic.twitter.com/eCjYECj3En — DSPORTS (@DSports) August 23, 2025

Sin embargo, en poco más de tres minutos, el elenco culé igualó el marcador: Pedri descontó a los 49 minutos y Ferran Torres puso el empate a los 52 minutos.

¡RÁFAGA DE BARCELONA Y PARTIDO EMPATADO! ⚽



▶️ Ferrán Torres se despegó de su marca y puso el 2-2 ante un Levante que salió dormido al segundo tiempo. #LaLigaEnDSPORTS #LevanteUDBarça pic.twitter.com/PFfh2Ydqij — DSPORTS (@DSports) August 23, 2025

De ahí en más, Barcelona presionó y presionó ante un Levante cada vez más replegado.

Aun asi, los catalanes siguieron insistiendo y, tras el enésimo centro, Unai Elgezabal terminó cabeceando a su propia puerta para el 3-2 final de los forasteros.

¡¡AGÓNICO GOL DE BARCELONA!! 🔵🔴



⚽😱 En tiempo de descuento, Elgezabal marcó en su propio arco y el equipo blaugrana se puso 3-2. #LaLigaEnDSPORTS #LevanteUDBarça pic.twitter.com/4BUeJoDdKB — DSPORTS (@DSports) August 23, 2025

Con esto, Barcelona suma 6 puntos de 6 posibles tras las dos primeras fechas de La Liga Española, mientras que Levante sigue sin ganar en el torneo.