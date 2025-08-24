;

“Se me viene encima, yo lo tacleó”: reconocido periodista narró la vez que llegó a los golpes con Felipe Camiroaga

Reconoció que el difunto animador lo noqueó dos veces.

José Campillay

En una nueva edición del programa Only Friends, Mauricio Correa sorprendió al relatar una anécdota desconocida sobre su relación con Felipe Camiroaga, con quien llegó a pelearse físicamente en medio de la presión televisiva.

En calidad de invitado al espacio de Mega, el exdirector de Buenos Días a Todos reveló un episodio particular que marcó su vínculo con el fallecido animador.

La situación se desencadenó luego de una pregunta que lanzó la inteligencia artificial del programa: “¿Es verdad que una vez te peleaste con Felipe Camiroaga y te dejó knockout?”. Sin rodeos, Correa admitió: “Sí, es verdad. Dos veces me noqueó”.

Según contó, la pelea ocurrió cuando Pase lo que Pase competía fuertemente con Mekano. Para reforzar el rating, el matinal decidió lanzar un segundo disco, con todos los animadores caracterizados de distintos personajes.

“Karen -Doggenweiler- estaba como Señorita Andrea, Felipe como ‘Washington’ (…) Ese día llevamos a la Porotito Verde, que en la noche la rompía en Morandé con Compañía”, recordó.

En ese contexto, desde producción le avisaron que Canal 13 mostraría por primera vez en pantalla a Patricio Frez, histórico locutor cuya voz era conocida pero no su imagen.

Correa decidió adelantarse y exhibirlo en vivo, logrando subir unos puntos de sintonía, pero generando la furia de Camiroaga.

Ahí yo me equivoqué (…) yo estaba marcando 20 puntos, metiendo a Pato Frez subimos a 22, era la nada”, reconoció.

La confrontación

Según su relato, el animador no soportó que su show quedara relegado por la estrategia de la dirección.

“Nos vamos a comerciales, sube Felipe a la sala de dirección (…) ‘Sale de ahí, te voy a sacar la cresta’, me dice. (Yo le digo) ‘Felipe, espérame en el camarín que voy en 10 minutos’, esperando que él se calmara”, narró.

Sin embargo, el enfrentamiento se concretó minutos después. “Llego al camarín y estaba Felipe sin la gorra de ‘Washington’, pero con toda la cara y vestido como ‘Washington’”.

“Estaba la Karen. Felipe me lanza un cenicero y yo lo esquivo (…) Se me viene encima, yo lo tacleó y de repente siento a la Karen diciendo ‘ayuda, están peleando’ (…) Y llegó gente del canal a separarnos”, relató.

Finalmente, Correa reconoció que el enojo de Camiroaga tenía justificación: “Pasó a segundo plano su disco y su presentación”, admitió.

