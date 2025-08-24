;

“Miente descaradamente”: Raquel Argandoña arremete contra conocido programa de farándula

La animadora también reflexionó sobre lo que genera su nombre en el medio.

José Campillay

Una vez más, Raquel Argandoña está dando de qué hablar en el mundo del espectáculo chileno, esta vez tras una nueva aparición en TV en calidad de invitada.

La animadora participó del programa Only Friends de Mega, donde conversó con José Antonio Neme sobre distintos pasajes de su vida, tanto a nivel profesional como personal.

Durante la conversación, la animadora repasó episodios complejos, como la pérdida de la custodia de sus hijos, habló de su actual relación con Félix Ureta y de su rol como conductora en Tal Cual de TV+.

Sin embargo, uno de los momentos que más ruido generó fue su dura crítica a un programa de farándula de otro canal.

De manera concreta, Argandoña apuntó contra el programa Que te lo digo de Zona Latina, poniéndolo como foco de cuestionamientos en torno al formato.

“Hay ciertos programas de farándula que son objetivos, y hay otros que mienten descaradamente. Entonces la gente cree, si es que tú no sales a decir la verdad”, comenzó diciendo.

De todas formas, indicó que a ella no le afecta de sobremanera: “A mí me importa un comino porque ya tengo cuero de chancho”, expresó.

“Sinceramente, yo creo que hay un programa que es de Zona Latina que a mí me extraña, porque el dueño del canal y el gerente general, caballeros, son 10 puntos. Yo te hablo del Que te lo digo”, aseguró.

“Soy un nombre que da que hablar”

“Ese programa miente descaradamente, descaradamente. Yo entiendo que a mí me tengan mala. Yo no sé por qué, pero hay una persona que no deja de hablar de mí y de desprestigiarme siempre”, agregó.

“Yo no sé si a lo mejor le habría gustado ser yo en la vida, pero no entiendo por qué ese odio”, expuso Raquel sin tapujos.

“Sí sé una cosa. Yo soy un nombre que da que hablar. Ahora, yo leí una frase: ‘No te preocupes mientras hablen mal o bien de ti, preocúpate cuando no hablen y provoca para que sigan hablando de ti’”, reflexionó.

Neme también opinó

Antes de cerrar el tema, Argandoña cuestionó a su interlocutor sobre la razón por la que él también suele responder a los comentarios del espacio de Zona Latina. José Antonio Neme fue honesto sobre su forma de reaccionar:

“Yo me enojo, exploto y en el matinal hago lo mismo y después se me pasa al tiro. O sea, yo no me quedo ahí, si tú me provocas, yo te voy a contestar, pero cinco minutos después ya voy a estar preocupado de otra cosa, soy un poquito disperso”.

