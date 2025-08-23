Karol Lucero rompe el silencio por su infidelidad y reconoce que “solo hay dos cosas que hacer” en caso de que Ilaisa Henríquez esté embarazada

Karol Lucero se encuentra una vez más en el centro de la polémica luego de que Ilaisa Henríquez, con quien engañó a su esposa Fran Virgilio, asegurara públicamente que mantuvo encuentros sexuales con él sin protección y que ahora tiene dudas sobre un posible embarazo.

El exchico Yingo abordó el tema en el programa Only Fama, donde relató que en reiteradas ocasiones le pidió a Henríquez que se tomara la pastilla del día después, pero ella se negó.

El locutor reconoció que está dispuesto a asumir consecuencias que esto pueda llegar a traer. Esto, en la misma línea en la que reconoce su error con la infidelidad.

Así, frente a un “caso hipotético” de que esté embarazada, aseguró que “solo hay dos cosas que hacer” desde su posición.

“Primero, pedirle una prueba de ADN para ver si es cierto, y la segunda, si es cierto, hacerme responsable”, aclaró.

Al ser consultado directamente si ha tenido alguna conversación con Henríquez por este escenario, el exrostro televisivo negó cualquier acercamiento apelando a la forma en que se ha llevado el tema.

“No, porque son reiteradas las mentiras las que han pasado, desde que dijo que se tomó la pastilla y que comenzó a decir que yo estaba con otras personas”, enfatizó.

Finalmente, Lucero remarcó que la responsabilidad de esta situación es completamente suya, lamentando todo lo sucedido aunque manteniendo una postura firme ante el actuar de la DJ.

Apuntando a los “objetivos” de la joven con esta exposición mediática, comentó: “Me tiene sin importancia porque ella no es responsable de lo que yo hice, en mi vida personal aquí la cagué yo”.

Así, considerando el revuelo televisivo que se generó, expuso: “Si ese era su móvil, si ella andaba buscando estar en eso, ni siquiera la juzgo, porque aquí el casado soy yo”.