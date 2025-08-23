Balacera en la comuna de El Bosque deja una persona fallecida y tres heridas

Un tiroteo registrado este sábado en la comuna de El Bosque dejó al menos una persona muerta y tres heridas.

Carabineros informó que cuatro víctimas fueron trasladadas al Hospital El Pino, donde uno de los afectados falleció pese a los esfuerzos médicos.

Los otros tres heridos permanecen bajo atención hospitalaria mientras la Fiscalía define los próximos pasos de la investigación.

La policía mantiene la zona resguardada y recopila antecedentes para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

El hecho mantiene en alerta a las autoridades locales, que llaman a la comunidad a evitar especulaciones hasta que se obtengan más detalles, pero de momento no se descarta ninguna hipótesis. Es una noticia en pleno desarrollo…