Balacera en la comuna de El Bosque deja una persona fallecida y tres heridas
Cuatro personas fueron atacadas con armas de fuego. Las autoridades continúan recopilando antecedentes y coordinando la investigación.
Un tiroteo registrado este sábado en la comuna de El Bosque dejó al menos una persona muerta y tres heridas.
Carabineros informó que cuatro víctimas fueron trasladadas al Hospital El Pino, donde uno de los afectados falleció pese a los esfuerzos médicos.
Los otros tres heridos permanecen bajo atención hospitalaria mientras la Fiscalía define los próximos pasos de la investigación.
La policía mantiene la zona resguardada y recopila antecedentes para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.
El hecho mantiene en alerta a las autoridades locales, que llaman a la comunidad a evitar especulaciones hasta que se obtengan más detalles, pero de momento no se descarta ninguna hipótesis. Es una noticia en pleno desarrollo…