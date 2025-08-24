PDI confirma detención de tres involucrados en crimen de ingeniero Michael Peñaloza en Curacaví

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención de tres personas vinculadas al robo con homicidio del ingeniero Michael Peñaloza, ocurrido el 19 de agosto en la comuna de Curacaví.

Uno de ellos se entregó voluntariamente esta madrugada, tras confesarle sobre su participación a su madre, quien pidió ayuda al municipio para que éste se presentara ante Carabineros.

En un punto de prensa, el jefe nacional contra Robos y Focos Criminales, Marco Ramírez, junto al fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, confirmaron la detención de otros dos sujetos –entre ellos, el autor material –.

Ministro Cordero reacciona a entrega de un sospechoso por municipio

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien se encontraba en la instancia, valoró el ímpetu del alcalde de Curacaví, Christian Hernández, luego de que entregara a Carabineros a uno de los sospechosos. Pero enfatizó que los jefe comunales deben tener claros los límites que la ley les impone.

Agencia UNO | El ministro de Seguridad, Luis Cordero. / VICTOR HUENANTE Ampliar

“Es conveniente que los alcaldes tengan presente que hay límites infranqueables en la ley , y que los municipios tienen labores preventivas, no tienen labores ni policiales y menos aún investigativas”, dijo.

Finalmente, el Juzgado de Garantía de Curacaví amplió la detención de los tres sujetos hasta el próximo miércoles 27 de agosto.