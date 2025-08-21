Rito exigía entrar al agua: así fue el ritual que dejó una adolescente muerta en el río Pilmaiquén

20 DE AGOSTO DEL 2025 / RIO BUENO Una menor de edad y su padre fueron arrastrados por la corriente del río Pilmaiquén tras participar en una ceremonia de sanación encabezada por la machi Millaray Huichalaf en la ribera del afluente. El cuerpo de la niña fue localizado por drones de la Policía de Investigaciones (PDI) en el sector Lumaco Bajo, Carimallín, en la comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos. La investigación está a cargo de la Fiscalía en conjunto con la Brigada de Homicidios de la PDI, mientras la familia debe confirmar oficialmente la identidad y continúa la búsqueda del adulto desaparecido. FOTO: RODRIGO SOTO SALAZAR / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

Una ceremonia espiritual realizada en la ribera del río Pilmaiquén, en la comuna de Río Bueno, terminó en tragedia este miércoles luego de que una adolescente de 15 años muriera y un hombre de 49 años permaneciera desaparecido tras ser arrastrados por la corriente.

El hecho ocurrió durante un ritual mapuche encabezado por la machi Millaray Huichalaf, al que asistieron alrededor de una decena de personas.

Según los antecedentes preliminares, el rito contemplaba que los participantes ingresaran al agua como parte del proceso de sanación, indicó Emol. Fue en ese momento cuando, por causas que aún se investigan, la adolescente se vio atrapada por la fuerza del caudal.

La madre de la joven, junto a un vecino del sector Mantilhue, se lanzó al río en un intento desesperado por rescatarla. La mujer logró salir por sus propios medios, aunque con evidentes signos de agotamiento, mientras que el hombre no logró regresar a la orilla y hasta el cierre de esta edición continuaba siendo buscado por equipos de rescate.

Tras horas de búsqueda, personal del GOPE, Bomberos y la PDI confirmó el hallazgo del cuerpo de la menor, lo que desató conmoción en la comunidad local.

Huichalaf fue ubicada por la Fiscalía antes de que emprendiera un viaje programado a Suiza. Si bien ejerció su derecho a guardar silencio, las autoridades precisaron que por ahora no enfrenta cargos y que la investigación apunta a establecer responsabilidades en torno a las condiciones de seguridad durante la ceremonia.

La Fiscalía de Los Ríos confirmó además que se incorporaron peritos especializados y equipos subacuáticos para continuar la búsqueda del hombre desaparecido. Paralelamente, la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos dispuso apoyo psicológico para las familias afectadas.