Cataldo espera aprobación del proyecto que pone fin al CAE antes del fin del Gobierno: “Es el momento de dar una resolución”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, manifestó su confianza en que el proyecto que elimina el Crédito con Aval del Estado (CAE) y lo sustituye por el Fondo de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) logre ser aprobado en el Senado antes del fin del actual gobierno.

“Yo tengo la impresión de que sí. Creo que tenemos el tiempo y la disposición”, aseguró en a TVN, donde agregó que en la Cámara Alta “existen condiciones ambientales distintas por varias razones”.

Cataldo precisó que “la mitad de los senadores no van a la reelección. Entonces no tengo a una Cámara completamente pensando en un proceso paralelo”.

Además, recordó que recientemente se alcanzaron acuerdos relevantes en el Congreso: “Hace pocas semanas atrás, aprobamos el proyecto completo de Nueva Educación Pública y se aprobó de manera unánime en el Senado, pese a que no tenemos mayoría ahí”.

“Es el momento de dar una resolución”

Respecto al avance en la Cámara de Diputados, el ministro se mostró satisfecho. “Yo estoy súper contento. Es un avance relevante. Que se haya aprobado la idea de legislar significa que nos va a permitir seguir discutiendo esto en la siguiente etapa que es el Senado”, señaló.

En esa línea, enfatizó que “hay que seguir construyendo acuerdos porque la viabilidad de un proyecto siempre pasa por la capacidad que uno tiene de integrar visiones, resolver preocupaciones”.

Finalmente, destacó que la discusión sobre el CAE ha estado presente en varios gobiernos. “Ya vamos en tres gobiernos consecutivos que intentan legislar sobre la materia (...) entonces ya es el momento de que podamos dar una resolución”, dijo.