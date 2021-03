Gala Caldirola sobre el Huaso Isla: “Él tiene una forma de ver la vida muy diferente a la mía”

La semana pasada, Gala Caldirola y Mauricio Isla conversaron con Martín Cárcamo en el programa De tú a tú, donde revelaron varios aspectos de su relación, entre ellos que se conocieron por una cita que fue concertada por Suro Solar, el mejor amigo de la española.

Sobre esta cita, la exchica reality destacó que el seleccionado nacional siempre fue muy respetuoso con ella, algo que le llamó enormemente la atención.

Luego, tras varios encuentros en Europa, la pareja comenzó a pololear y en su primer año juntos Galadriel reveló que quedó embarazada. “Como lo había revelado con anterioridad, no quería tenerlo. En un inicio tenía miedo, pero él me dijo ‘yo te apoyo’. Yo no quería tenerlo en ese momento, pero él me dio la seguridad porque él ya tenía una hija“.

“Él ya lo había vivido, entonces él me dio la seguridad y la tranquilidad y de a poco me fui adaptando a la nueva situación“, sostuvo.

Respecto a la crisis que vivieron en plena pandemia, cuando Caldirola era participante de Bailando por un sueño, ella comentó que “teníamos previsto que yo me venía a grabar y él llegaba a las tres semanas, entonces no era un período tan largo sin ver a la niña. Con el tema de la pandemia se cancelan viajes y Mauro no puede ver a Luz en mucho tiempo, y ahí comenzamos a tener problemas”.

Sobre la misma, Isla agregó que estaba “desesperado” por no poder estar cerca de su hija, ya que “yo necesitaba estar con ella y era difícil”.

Es más, ambos reconocieron que aún hablan del tema, puesto que “él tiene una forma de ver la vida muy diferente a la mía. Yo tengo una manera de afrontar las situaciones muy diferentes a las suyas. Lo que a mí me gusta hacer en el día a día, es muy diferente a lo que a él le gusta hacer”.

“Soy una persona que habla mucho, y a él no le gusta nada hablar”, cerró, evidenciando que la crisis aún es tema para ellos.