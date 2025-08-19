;

VIDEOS. ¡Con un final épico! Racing elimina a Peñarol de la Copa Libertadores en los descuentos del partido

Gabriel Arias en la ‘Academia’ y Brayan Cortés en el ‘Manya’ fueron titulares.

Gonzalo Miranda

Racing elimina a Peñarol de la Copa Libertadores

Racing elimina a Peñarol de la Copa Libertadores

Este martes por la noche arrancaron las revanchas de 8vos de final de Copa Libertadores 2025, instancia donde el duelo más atractivo de la jornada estaba en Buenos Aires entre Racing Club y Peñarol.

Luego de que el ‘Manya’ ganara por la cuenta mínima la semana pasada en Montevideo, la ‘Academia’ estaba obligado a ganar para, al menos, forzar los penales.

El local puso la ilusión con Adrián Martínez (7′) marcando el primero de la noche iniciado el partido. Sin embargo, los uruguayos reaccionaron rápidamente anotando el empate gracias al tanto de Nahuel Herrera (15′).

El resto del encuentro estuvo marcado por la insistencia de la ‘Academia’ para marcar un segundo gol que forzara los penales. Ese llegó tras un polémico cobro del juez Roldán que Martínez (83′) transformó en el 2-1 desde los 12 pasos.

Y cuando todos pensaban ya en la definición a penales, un certero cabezazo de Franco Pardo (90′+4) hizo estallar el ‘Cilindro’ para el 3-1 final, con que la ‘Academia’ se mete en 4tos de final del torneo.

Ahí se verá las caras con Vélez Sarsfield, que más temprano dejó en el camino al Fortaleza de Brasil.

Los goles del partido

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad