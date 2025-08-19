Este martes por la noche arrancaron las revanchas de 8vos de final de Copa Libertadores 2025, instancia donde el duelo más atractivo de la jornada estaba en Buenos Aires entre Racing Club y Peñarol.

Luego de que el ‘Manya’ ganara por la cuenta mínima la semana pasada en Montevideo, la ‘Academia’ estaba obligado a ganar para, al menos, forzar los penales.

El local puso la ilusión con Adrián Martínez (7′) marcando el primero de la noche iniciado el partido. Sin embargo, los uruguayos reaccionaron rápidamente anotando el empate gracias al tanto de Nahuel Herrera (15′).

El resto del encuentro estuvo marcado por la insistencia de la ‘Academia’ para marcar un segundo gol que forzara los penales. Ese llegó tras un polémico cobro del juez Roldán que Martínez (83′) transformó en el 2-1 desde los 12 pasos.

Y cuando todos pensaban ya en la definición a penales, un certero cabezazo de Franco Pardo (90′+4) hizo estallar el ‘Cilindro’ para el 3-1 final, con que la ‘Academia’ se mete en 4tos de final del torneo.

Ahí se verá las caras con Vélez Sarsfield, que más temprano dejó en el camino al Fortaleza de Brasil.

Los goles del partido

¡¡¡GOL DE RACING!!! Marcos R. la bajó de cabeza y Maravilla puso el 1-0 (1-1 global) ante Peñarol.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jqwq0Kznxw — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025

LOCURA MANYA: Herrera convirtió el 1-1 (2-1 global) de Peñarol ante Racing.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5oJ9jub36c — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025

¡GOLAZO DE MARAVILLA MARTÍNEZ PARA EL 2-1 (2-2 GLOBAL) DE RACING ANTE PEÑAROL!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/fbJAjYwYgK — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025