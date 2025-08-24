;

Revisa las posiciones de la Primera División a nueve jornadas del final del torneo.

Carlos Madariaga

Coquimbo Unido, más líder que nunca; y Colo Colo a la baja: así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025 / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Este domingo finalizó la disputa de la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025.

Al momento de repasar las consecuencias de los resultados, el gran ganador parece ser Coquimbo Unido, que con su victoria sobre Audax Italiano le sacó 13 unidades de ventaja a los floridanos y 12 a su más cercano escolta, la U de Chile, aunque los azules no jugaron tras suspender su partido con Everton.

En torno a la zona de clasificación a copas internacionales, los que sacan cuentas alegres son la UC, que llegó al sexto lugar luego de estrenar exitosamente su localía en el Claro Arena; y Cobresal, que se impuso a La Calera para llegar al séptimo puesto.

Colo Colo sufre tras su empate ante Palestino y cayó al décimo lugar luego de ser superado en la tabla por Ñublense.

En tanto, en la batalla por evitar el descenso, Deportes Iquique sigue último, con 11 puntos, seguido de Unión Española, con 14 unidades.

Eso sí, el pelotón de “alcanzables” se estrecha, tomando en cuenta que Deportes Limache llegó a 18 puntos, mientras que Everton y La Serena se estancaron en 19 positivos.

Así quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025 tras la fecha 21

