“Trajimos un estadio de primer mundo a Chile”: el orgullo de Juan Tagle al inaugurar el Claro Arena / Twitter @Cruzados

El orgullo en la UC está a pleno este sábado ante la inauguración del Claro Arena, que tendrá a su plantel masculino en cancha ante Unión Española.

“Es una emoción gigante llegar a esto después de 8 años, hemos dejado la vida por este proyecto. Es un paso que Católica tenía que dar. Ver a la gente llegando en calma, con anticipación, es una alegría. Parte una nueva etapa en Universidad Católica”, expresó antes del juego el mandamás de Cruzados, Juan Tagle, pidiendo paciencia a los fanáticos por el funcionamiento del remozado recinto.

“La idea es que la gente salga con calma, repetir imágenes y que puedan quedarse a comer, disfrutar un tiempo. Todos son temas que iremos mejorando”, comentó, valorando la obra.

“Todo el mundo está con la emoción a flor de piel. Siento que trajimos un estadio de primer mundo a Chile. Uno tiene la misma sensación que si estuviéramos en un estadio en Europa. Ojalá esto sea un impulso para que todo el fútbol chileno siga en esa senda”, enfatizó Juan Tagle, pensando ya en las nuevas metas para la UC, ya con el Claro Arena en funcionamiento.

“Queremos que esta casa sea un lugar de muchos triunfos, que es lo que más nos motiva. El objetivo es retomar el pelear los títulos nacionales, siempre teniendo en mente el ganar un título internacional. Las distancias se han agrandado, pero ese sueño siempre va a estar”, comentó, mostrándose cauto ante lo que significa en lo personal la remodelación del estadio.

“Suelen personalizarse mucho los logros, pero esto es muy colectivo. Acá hay un trabajo de mucha gente, espero que sea el legado de los primeros 15 años de Cruzados”, cerró Juan Tagle.