;

“Trajimos un estadio de primer mundo a Chile”: el orgullo de Juan Tagle al inaugurar el Claro Arena

El presidente de Cruzados redefinió los objetivos de la UC al ya contar de nuevo con la localía en Las Condes.

Carlos Madariaga

“Trajimos un estadio de primer mundo a Chile”: el orgullo de Juan Tagle al inaugurar el Claro Arena

“Trajimos un estadio de primer mundo a Chile”: el orgullo de Juan Tagle al inaugurar el Claro Arena / Twitter @Cruzados

El orgullo en la UC está a pleno este sábado ante la inauguración del Claro Arena, que tendrá a su plantel masculino en cancha ante Unión Española.

“Es una emoción gigante llegar a esto después de 8 años, hemos dejado la vida por este proyecto. Es un paso que Católica tenía que dar. Ver a la gente llegando en calma, con anticipación, es una alegría. Parte una nueva etapa en Universidad Católica”, expresó antes del juego el mandamás de Cruzados, Juan Tagle, pidiendo paciencia a los fanáticos por el funcionamiento del remozado recinto.

Revisa también:

ADN

“La idea es que la gente salga con calma, repetir imágenes y que puedan quedarse a comer, disfrutar un tiempo. Todos son temas que iremos mejorando”, comentó, valorando la obra.

“Todo el mundo está con la emoción a flor de piel. Siento que trajimos un estadio de primer mundo a Chile. Uno tiene la misma sensación que si estuviéramos en un estadio en Europa. Ojalá esto sea un impulso para que todo el fútbol chileno siga en esa senda”, enfatizó Juan Tagle, pensando ya en las nuevas metas para la UC, ya con el Claro Arena en funcionamiento.

“Queremos que esta casa sea un lugar de muchos triunfos, que es lo que más nos motiva. El objetivo es retomar el pelear los títulos nacionales, siempre teniendo en mente el ganar un título internacional. Las distancias se han agrandado, pero ese sueño siempre va a estar”, comentó, mostrándose cauto ante lo que significa en lo personal la remodelación del estadio.

Suelen personalizarse mucho los logros, pero esto es muy colectivo. Acá hay un trabajo de mucha gente, espero que sea el legado de los primeros 15 años de Cruzados”, cerró Juan Tagle.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad