El golazo de Ángel Di María para ganar su primer clásico de Rosario desde que volvió a Argentina / Mateo Occhi

En uno de los partidos más calientes del fútbol argentino, por la sexta fecha del Torneo de Clausura, Rosario Central y Newell’s Old Boys se vieron las caras este sábado en el Gigante de Arroyito.

El encuentro, eso sí, tenía un ingrediente más que especial, pues era el primer duelo de la ciudad que disputaría Ángel Di María desde que regresó al fútbol trasandino hace poco menos de dos meses.

El “Fideo” fue titular en el cuadro dirigido por Ariel Holan y su presencia fue decisiva para el 1-0 en favor de los canallas.

Todo luego que, al minuto 82, Ángel Di María fue el encargado de anotar el único gol del compromiso con un impecable tiro libre.

Amonestado por sacarse la camiseta al festejar, salió reemplazado en los descuentos entre la ovación tras ser la gran figura para la victoria de Rosario Central sobre Newell’s Old Boys.