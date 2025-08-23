;

VIDEO. El golazo de Ángel Di María para ganar su primer clásico de Rosario desde que volvió a Argentina

El extremo se despachó con un espectacular tiro libre que le permitió a Central ganarle a Newell’s.

Carlos Madariaga

El golazo de Ángel Di María para ganar su primer clásico de Rosario desde que volvió a Argentina

El golazo de Ángel Di María para ganar su primer clásico de Rosario desde que volvió a Argentina / Mateo Occhi

En uno de los partidos más calientes del fútbol argentino, por la sexta fecha del Torneo de Clausura, Rosario Central y Newell’s Old Boys se vieron las caras este sábado en el Gigante de Arroyito.

El encuentro, eso sí, tenía un ingrediente más que especial, pues era el primer duelo de la ciudad que disputaría Ángel Di María desde que regresó al fútbol trasandino hace poco menos de dos meses.

Revisa también:

ADN

El “Fideo” fue titular en el cuadro dirigido por Ariel Holan y su presencia fue decisiva para el 1-0 en favor de los canallas.

Todo luego que, al minuto 82, Ángel Di María fue el encargado de anotar el único gol del compromiso con un impecable tiro libre.

Amonestado por sacarse la camiseta al festejar, salió reemplazado en los descuentos entre la ovación tras ser la gran figura para la victoria de Rosario Central sobre Newell’s Old Boys.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad