Este sábado por la noche, el fútbol chileno, y en particular la Universidad Católica, vivirán un hito histórico: reinauguran el que, alguna vez, se llamó Estadio San Carlos de Apoquindo.

El hoy llamado Claro Arena de los ‘cruzados’ abre sus puertas oficialmente a los fanáticos de la ‘franja’ para lo que será el desarrollo de la jornada 21 del Campeonato Nacional, justo en el ‘Clásico de Independencia’ ante la Unión Española.

Para ello, las redes sociales de la UC han viralizado una serie de videos explicando cómo será el ingreso a los distintos puntos del remodelado estadio, para quienes van por primera vez a Las Condes.

¡Guarda y repostea esta publicación! 🔄✨



ℹ️ 𝐒𝐢 𝐯𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐚 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚 𝐋𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐮𝐫 𝐨 𝐋𝐞𝐩𝐞 𝐀𝐥𝐭𝐨... ⚪🔵



📍 Tu acceso será por el Codo D y tu ingreso será así:



🎟️ Tribuna Livingstone Sur: Puertas 1-2



🎟️ Tribuna Lepe Alto: Puertas… pic.twitter.com/1qavyyb5Zt — Universidad Católica (@Cruzados) August 23, 2025

¡Guarda y repostea esta publicación! 🔄✨



ℹ️ 𝐒𝐢 𝐯𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐚 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚 𝐋𝐞𝐩𝐞 𝐁𝐚𝐣𝐨... ⚪🔵



📍 Tu acceso será por el Codo B y tu ingreso será así:



🎟️ Tribuna Lepe Bajo: Puertas 14 - 15 - 27 - 28 y 29#LosCruzados 🤍💙 #LasCruzadas pic.twitter.com/5jYb6S6ujA — Universidad Católica (@Cruzados) August 23, 2025

¡Guarda y repostea esta publicación! 🔄✨



ℹ️ 𝐒𝐢 𝐯𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐚 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚 𝐅𝐨𝐮𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐮𝐱 𝐀𝐥𝐭𝐨 𝐨 𝐁𝐚𝐣𝐨... ⚪🔵



📍 Tu acceso será por detrás de la Tribuna Fouillioux y tu ingreso será así:



🎟️ Tribuna Fouillioux Bajo: Puertas 37 - 38 y 39.



🎟️ Tribuna… pic.twitter.com/V5lkqhzqdB — Universidad Católica (@Cruzados) August 23, 2025

¡Guarda y repostea esta publicación! 🔄✨



ℹ️ 𝐒𝐢 𝐯𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐚 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚 𝐏𝐫𝐢𝐞𝐭𝐨 𝐀𝐥𝐭𝐨 𝐨 𝐁𝐚𝐣𝐨...... ⚪🔵



📍 Tu acceso será por el Codo A y tu ingreso será así:



🎟️ Tribuna Prieto Bajo: Puertas 47 - 48 y 49.



🎟️ Tribuna Prieto Alto: Puertas 61 y 62.… pic.twitter.com/Fg6amSXyri — Universidad Católica (@Cruzados) August 23, 2025