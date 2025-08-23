;

VIDEOS. Inauguración Claro Arena: la UC entrega guía de cómo ingresar a su remodelado estadio

Los ‘cruzados’ comenzaron desde temprano a vivir la fiesta de lo que será “volver a casa” en Las Condes.

Gonzalo Miranda

@Cruzados

@Cruzados

Este sábado por la noche, el fútbol chileno, y en particular la Universidad Católica, vivirán un hito histórico: reinauguran el que, alguna vez, se llamó Estadio San Carlos de Apoquindo.

El hoy llamado Claro Arena de los ‘cruzados’ abre sus puertas oficialmente a los fanáticos de la ‘franja’ para lo que será el desarrollo de la jornada 21 del Campeonato Nacional, justo en el ‘Clásico de Independencia’ ante la Unión Española.

Para ello, las redes sociales de la UC han viralizado una serie de videos explicando cómo será el ingreso a los distintos puntos del remodelado estadio, para quienes van por primera vez a Las Condes.

