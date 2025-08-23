;

“Sería un grave retroceso”: Jeannette Jara cuestiona programa económico de José Antonio Kast

“Está poniendo en riesgo la posibilidad de aumentar las pensiones”, dijo la candidata desde Arica.

Durante su visita a la Región de Arica y Parinacota, en el marco de su gira nacional, la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, cuestionó el programa económico presentado por José Antonio Kast.

En concreto, la abanderada advirtió que las propuestas del líder republicano —que incluyen rebajar impuestos a medianas y grandes empresas y eliminar el aporte solidario en pensiones— ponen en riesgo el reciente acuerdo previsional.

“Le debo una explicación a los jubilados de Chile. Cuando él quiere desarmar el acuerdo previsional más importante que ha tenido nuestro país y que se demoró cerca de una década, está poniendo en riesgo la posibilidad de aumentar las pensiones de 1.400.000 personas en enero”, afirmó.

Jara agregó que el pacto previsional fue aprobado en el Congreso con apoyo transversal, salvo de los republicanos. “Le pediría que precisara claramente qué está haciendo, porque después de tantos años que costó ponerse de acuerdo… ahora quiere volver a cuestionar lo que se acordó y que permite destrabar el alza de pensiones”, dijo.

Sería un grave retroceso”, cerró.

