Tras un sábado de frío extremo: encuentran sin vida a adulto mayor en situación de calle en Peñalolén / Francisco Vicencio Salinas

Durante la mañana de este sábado, Carabineros encontró sin vida a un adulto mayor en situación de calle en la comuna de Peñalolén, en una de las mañanas más frías del año.

El hallazgo se produjo alrededor de las 08:20 horas en la esquina de calle Frontera con pasaje Afluente, en el sector nororiente de la capital.

Por instrucción del Ministerio Público, la Sección de Investigación Policial (SIP) realizó peritajes en el lugar, mientras que el Servicio Médico Legal trasladó el cuerpo para determinar la causa del fallecimiento, la cual sigue bajo investigación.