“La derecha sigue anclada en el pasado”: Jara responde dichos de Juan Sutil sobre su candidatura / VICTOR HUENANTE

Frente a los comentarios del empresario Juan Sutil sobre su candidatura, Jeannette Jara afirmó que sus palabras “no sorprenden” y representan la visión de la derecha, que sigue atada al pasado y con pocas propuestas de futuro.

“No solo minimizan una dictadura que asesinó y torturó a miles de chilenos, provocó una profunda crisis económica y consolidó injusticias beneficiando solo a unos pocos, sino que también demuestran una falta de comprensión sobre lo que significa la democracia”, sostuvo Jara.

Asimismo, la exministra agregó que su enfoque busca mirar hacia adelante, con una visión de país que valore la verdad, la justicia y el pleno respeto a todas las personas, con el objetivo de construir un Chile más justo y que crezca realmente para todos.

Sutil defiende a Matthei y critica a Kast

En diálogo con CNN Chile, el encargado estratégico del comando de Evelyn Matthei, Juan Sutil, destacó la capacidad de la candidata para generar consensos y acercarse a la ciudadanía: “Cuando Matthei recorre las calles es una cosa impresionante”, señaló.

Además, Sutil cuestionó la postura del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, respecto al Congreso: “Tiene posiciones mucho más categóricas, que quizás no podrá convocar acuerdos”.

Además, defendió la trayectoria de Matthei como exdiputada, senadora y ministra, resaltando su experiencia en gestión y liderazgo, y contrastó su figura con la candidatura de Jara, señalando que esta última ha mostrado tendencias a la baja en las encuestas.