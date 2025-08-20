;

“La derecha sigue anclada en el pasado”: Jara responde dichos de Juan Sutil sobre su candidatura

La exministra del Trabajo afirmó que las palabras del empresario “no sorprenden”.

Javiera Rivera

“La derecha sigue anclada en el pasado”: Jara responde dichos de Juan Sutil sobre su candidatura

“La derecha sigue anclada en el pasado”: Jara responde dichos de Juan Sutil sobre su candidatura / VICTOR HUENANTE

Frente a los comentarios del empresario Juan Sutil sobre su candidatura, Jeannette Jara afirmó que sus palabras “no sorprenden” y representan la visión de la derecha, que sigue atada al pasado y con pocas propuestas de futuro.

No solo minimizan una dictadura que asesinó y torturó a miles de chilenos, provocó una profunda crisis económica y consolidó injusticias beneficiando solo a unos pocos, sino que también demuestran una falta de comprensión sobre lo que significa la democracia”, sostuvo Jara.

Asimismo, la exministra agregó que su enfoque busca mirar hacia adelante, con una visión de país que valore la verdad, la justicia y el pleno respeto a todas las personas, con el objetivo de construir un Chile más justo y que crezca realmente para todos.

Revisa también

ADN

Sutil defiende a Matthei y critica a Kast

En diálogo con CNN Chile, el encargado estratégico del comando de Evelyn Matthei, Juan Sutil, destacó la capacidad de la candidata para generar consensos y acercarse a la ciudadanía: “Cuando Matthei recorre las calles es una cosa impresionante”, señaló.

Además, Sutil cuestionó la postura del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, respecto al Congreso: “Tiene posiciones mucho más categóricas, que quizás no podrá convocar acuerdos”.

Además, defendió la trayectoria de Matthei como exdiputada, senadora y ministra, resaltando su experiencia en gestión y liderazgo, y contrastó su figura con la candidatura de Jara, señalando que esta última ha mostrado tendencias a la baja en las encuestas.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad