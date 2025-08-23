Panel Ciudadano: Kast sigue liderando en intención de voto presidencial, mientras Jara baja un punto y Matthei sube uno
A pesar de las leves variaciones, la candidata del oficialismo se mantiene en segundo lugar de las preferencias, seguida de la abanderada de Chile Vamos.
La última encuesta Panel Ciudadano UDD abordó el panorama presidencial chileno, dando cuenta que las preferencias se mantienen de cara a las elecciones de noviembre.
En detalle, el candidato de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, continúa liderando la carrera por La Moneda con el 28% de los votos.
Le sigue la carta del oficialismo, Jeannette Jara, con un 25% (-1) y la aspirante de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con el 14% (+1). En cuarto y quinto lugar quedaron Franco Parisi (9%) y Johannes Kaiser (8%).
Preferencias presidenciales en segunda vuelta
Ante una segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, el líder de los republicanos obtendría un 50% de apoyo, mientras que la exministra un 31%.
En el caso de un balotaje entre Jara y Evelyn Matthei, la exalcaldesa tendría un 44% de respaldo. En tanto, la candidata del oficialismo registraría un 29%.