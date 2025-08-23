Panel Ciudadano: Kast sigue liderando en intención de voto presidencial, mientras Jara baja un punto y Matthei sube uno

La última encuesta Panel Ciudadano UDD abordó el panorama presidencial chileno, dando cuenta que las preferencias se mantienen de cara a las elecciones de noviembre.

En detalle, el candidato de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, continúa liderando la carrera por La Moneda con el 28% de los votos.

Agencia UNO | José Antonio Kast / Diego Martin Ampliar

Le sigue la carta del oficialismo, Jeannette Jara, con un 25% (-1) y la aspirante de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con el 14% (+1). En cuarto y quinto lugar quedaron Franco Parisi (9%) y Johannes Kaiser (8%).

Preferencias presidenciales en segunda vuelta

Ante una segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, el líder de los republicanos obtendría un 50% de apoyo, mientras que la exministra un 31%.