Reportan avalancha en centro de esquí La Parva de Lo Barnechea: Carabineros se trasladó al lugar

Este sábado se registró una avalancha en el centro de esquí La Parva, al oriente de la región Metropolitana, específicamente en el sector Barros Negros.

En diálogo con Meganoticias, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, explicó que este descenso de nieve ocurrió “producto de una irresponsabilidad de tres esquiadores que se salieron fuera de la pista”.

“Como la nieve está suelta, generaron una avalancha ”, dijo el jefe comunal, añadiendo que el accidente tuvo lugar “en una cancha que está bastante arriba”.

Apoyo de Carabineros

En esa línea, informó que “contamos con el apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. Hasta ahora, sabemos que no hay desaparecidos ”.

Respecto al estado de los esquiadores, Felipe Alessandri indicó que “ellos están bien, y están viendo las sanciones que se le pueden dar por haberse salido de las pistas. Por lo pronto, se les quitará el ticket para que no puedan volver a subir”.