Carabineros frustra encerrona mientras atendía choque múltiple en Cerrillos: dos sujetos fueron detenidos

Los mismos conductores involucrados en el siniestro alertaron a los uniformados sobre el asalto a pocos metros del lugar.

Ruth Cárcamo

Persecución policial en Santiago

Carabineros frustró una encerrona a metros de un choque múltiple que dejó al menos nueve vehículos involucrados en la comuna de Cerrillos, región Metropolitana.

Según la información preliminar, el siniestro ocurrió esta mañana en Camino a Melipilla, hasta donde llegaron los uniformados para atender la emergencia. Fue en ese momento en que los conductores alertaron sobre un asalto.

“Otros automovilistas nos informaron que se estaba realizando una encerrona a no más de 100 metros de nosotros”, dijo el teniente Juan Pablo Letelier.

Enfrentamiento con delincuentes

Al notar la presencia policial, los delincuentes intentaron huir y uno de ellos extrajo un arma para atentar contra los uniformados, pero fue repelido y reducido antes de concretar los disparos, según relató Letelier.

“Capturamos a uno de los antisociales en el momento y después al otro que saltó por lo que es la rotonda”, señaló el teniente. Durante el procedimiento, Carabineros incautó la pistola usada en el ilícito.

