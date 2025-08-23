;

Encuentran con vida a uno de los tripulantes de la lancha Ana Belén siniestrada en Punta Arenas

De acuerdo a la Gobernación Marítima, el hombre fue hallado por unos pescadores de la zona.

Ruth Cárcamo

La Gobernación Marítima de Puerto Williams confirmó el hallazgo con vida de uno de los tripulantes de la Moto Nave “Ana Belén”, siniestrada el pasado 21 de agosto en Punta Arenas, región de Magallanes.

De acuerdo a la institución, se trata de Juan Andrés Rojas Casco, quien fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea por unos pescadores de la zona.

Tras el aviso, “desde el Helicóptero N-44 se lanzó un nadador de rescate que lo ayudó a nadar hasta la LSR-4430, donde recibió los primeros auxilios médicos”, comunicaron desde la gobernación.

Las labores de búsqueda continúan en el área para dar con el paradero de los otros tres tripulantes, los cuales desaparecieron luego de que la Moto Nave “Ana Belén” se hundiera a 200 kilómetros al sur de Punta Arenas.

