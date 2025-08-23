;

“Nunca podré olvidarte”: el curioso nexo de Joseph Blatter con Chile y la historia con su “polola” chilena

“Un saludo especial para ti, Irene”, dijo el expresidente en máximo ente del fútbol mundial.

Cristóbal Álvarez

Durante el programa Siempre hay un chileno, de Canal 13, se reveló un vínculo poco conocido entre Joseph Blatter y Chile. El expresidente suizo de la FIFA, quien estuvo a cargo del organismo entre 1998 y 2015, compartió una historia personal relacionada con una de sus visitas al país.

El capítulo fue grabado en Zúrich, donde el equipo del programa visitó a una chilena que trabaja actualmente en la sede de la FIFA. Gracias a ella, pudieron ingresar al hogar del exdirigente, quien aceptó contar una anécdota poco conocida: una relación sentimental con una mujer chilena.

Según relató Blatter, conoció a esta persona durante una visita a Chile en el contexto de un Mundial juvenil. Aunque la relación no continuó, dijo que aún la recuerda con cariño.

“Nunca podré olvidarte”

“Un saludo especial para ti, Irene. Gracias por el gran tiempo que me diste. Nunca podré olvidarte”, expresó en cámara.

Pero ese no fue el único recuerdo que compartió. Al hablar de sus experiencias más importantes en Chile, mencionó el recordado partido entre Brasil y Chile en el estadio Maracaná, en 1989.

En ese encuentro, conocido como el “Maracanazo”, el arquero chileno Roberto “Cóndor” Rojas fingió haber sido herido por una bengala lanzada desde las tribunas, cuando el equipo nacional perdía 1-0. Sin embargo, las grabaciones demostraron que la bengala no lo alcanzó.

