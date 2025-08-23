;

Municipalidad de Renca lanza sistema telefónico de seguimiento con IA para pacientes postrados o con enfermedades crónicas

Más de 3.000 usuarios han sido contactados desde junio y 400 alertas fueron gestionadas por personal sanitario, mejorando la atención preventiva.

La Municipalidad de Renca lanzó un sistema de seguimiento telefónico con Inteligencia Artificial que permitirá “monitorear de forma proactiva a personas postradas y pacientes con enfermedades crónicas”, según detallaron desde la comuna.

La iniciativa busca apoyar la atención primaria y colaborar en la reducción de listas de espera, un problema que afecta a todo el país.

El programa, que incluye IA, contacta cada 15 días a cuidadores de pacientes postrados y una vez al mes a pacientes crónicos o con enfermedades cardiovasculares, mediante cuestionarios que generan alertas atendidas por personal de salud.

Pioneros en Chile

Desde su puesta en marcha en junio, se han realizado más de 7.600 llamadas a casi 3.00 usuarios y generado 400 alertas.

El alcalde Claudio Castro afirmó que Renca es “la primera comuna del país en implementar un modelo de este tipo” y espera que la experiencia “inspire a otras a fortalecer sus redes de salud con herramientas tecnológicas al servicio de las personas”.

Por su parte, la doctora Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico, señaló que “cuando uno fortalece la atención primaria evita descompensaciones y la entrada de pacientes a listas de espera (…) creemos que esta iniciativa es importante de mirar y acompañar”.

