Imparable: Antonia Vergara gana por segunda semana seguida el título del W15 en Santiago / Instagram @matiascaptura

Un sábado de intensa actividad tuvo la tenista Antonia Vergara, debido a que la jornada de ayer viernes en el W15 de Santiago, en el Estadio Nacional, se suspendió por la lluvia.

Así las cosas, temprano encaró la semifinal del torneo, donde, en duelo de nacionales, había asegurado su segunda final seguida al vencer por 6/3 y 6/2 a Fernanda Labraña.

Tras algunas horas de descanso, la jugadora de 18 años encaró la final en el Court Central Anita Lizana.

Sin bajar su nivel, Antonia Vergara derrotó por 6/3 y 6/2 a la ecuatoriana Mell Reasco, alzando el título por segunda semana seguida.

Además, siendo estas sus dos primeras finales a nivel profesional, la “Pequeña Gigante” mantuvo su 100% de efectividad en estas instancias, aprovechando al máximo el retorno del ITF World Tennis Tour a Chile.