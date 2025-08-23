Chile cierra su participación en Asunción 2025 con su mejor registro de medallas y oros en Juegos Panamericanos Junior / Team Chile

Este sábado finalizó la disputa de los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Asunción, con una gran cosecha de medallas para nuestro país.

La delegación nacional terminó acumulando 65 preseas tras lo hecho por el equipo mixto de la natación artística, que logró el tercer puesto.

A lo anterior se suma un gran sábado para el canotaje chileno, que hoy aportó otros cinco podios en el evento.

El último fue obra de Matías Jiménez y Sley Figueroa, que fueron subcampeones en el C2 500 Metros Mixto, pese a las difíciles condiciones climáticas por el viento en Paraguay.

“Nos vinimos dos semanas antes a un concentrado, estaban saliendo tiempos muy buenos y al momento de, que no estén las condiciones, frustra un poco, pero me quedo con el haber ganado una medalla”, aseguró Matías Jiménez en diálogo con ADN Deportes en Asunción.

Con todo, el balance es más que positivo, con 18 medallas de oro, 19 de plata y 28 de bronce que superan en títulos y total de podios a lo hecho hace cuatro años en Cali 2021, donde se sumaron 12 triunfos y 58 metales.

“Estos resultados son fruto de un largo trabajo de planificación técnica realizado junto a las federaciones y que cuenta con un presupuesto específico para deportistas jóvenes por parte del Estado desde el año 2016. Estos jóvenes y su talento, apoyados siempre por sus familias, y la planificación con recursos demuestran que sí es posible competir paulatinamente con las potencias del continente y mejorar juego tras juego los resultados de nuestro país”, expresó el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica.

Chile concluyó en el octavo lugar del medallero, pero igualmente a considerar es que quedó cuarto si solo se considera a Sudamérica, siendo solo superado por Brasil, Colombia y Argentina.