Nicolás Jarry debutará este domingo en el US Open 2025: a qué hora juega y quién transmite / Ezra Shaw

Al igual que otros Grand Slam en el último tiempo, el US Open se sumó a la idea de sumar un día más al torneo.

Eso implica que el cuadro principal ya tiene partidos en disputa antes del lunes en que originalmente arrancaba el evento.

Así las cosas, ya mañana domingo 24 de agosto habrá actividad por el main draw en Flushing Meadows.

Entre los hitos destacados de la programación estará el debut de Novak Djokovic, ante el local Learner Tien, y también la intervención de figuras norteamericanas como Ben Shelton y Taylor Fritz, además de la número 1 del cuadro femenino, Aryna Sabalenka.

En aquella agenda también se dará el debut de un chileno: Nicolás Jarry, que arrancará su expedición en el US Open enfrentando al checo Jakub Mensik, 16 del mundo.

El partido quedó agendado en el primer turno de la Grandstand, a las 11 de la mañana de Chile (mismo horario que en Nueva York) y será transmisión en vivo de las señales de ESPN y Disney+.

En tanto, el otro nacional en el cuadro del último Grand Slam del año, Alejandro Tabilo, deberá esperar hasta el martes para jugar ante el 3 del mundo, Alexander Zverev.