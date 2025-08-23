;

Nicolás Jarry debutará este domingo en el US Open 2025: a qué hora juega y quién transmite

En tanto, Alejandro Tabilo esperará hasta el martes para su estreno en Nueva York.

Carlos Madariaga

Nicolás Jarry debutará este domingo en el US Open 2025: a qué hora juega y quién transmite

Nicolás Jarry debutará este domingo en el US Open 2025: a qué hora juega y quién transmite / Ezra Shaw

Al igual que otros Grand Slam en el último tiempo, el US Open se sumó a la idea de sumar un día más al torneo.

Eso implica que el cuadro principal ya tiene partidos en disputa antes del lunes en que originalmente arrancaba el evento.

Más información

Así las cosas, ya mañana domingo 24 de agosto habrá actividad por el main draw en Flushing Meadows.

Entre los hitos destacados de la programación estará el debut de Novak Djokovic, ante el local Learner Tien, y también la intervención de figuras norteamericanas como Ben Shelton y Taylor Fritz, además de la número 1 del cuadro femenino, Aryna Sabalenka.

En aquella agenda también se dará el debut de un chileno: Nicolás Jarry, que arrancará su expedición en el US Open enfrentando al checo Jakub Mensik, 16 del mundo.

El partido quedó agendado en el primer turno de la Grandstand, a las 11 de la mañana de Chile (mismo horario que en Nueva York) y será transmisión en vivo de las señales de ESPN y Disney+.

En tanto, el otro nacional en el cuadro del último Grand Slam del año, Alejandro Tabilo, deberá esperar hasta el martes para jugar ante el 3 del mundo, Alexander Zverev.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad