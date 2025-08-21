Chile asegura representación en la final del segundo W15 de tenis en Santiago / Instagram @matiascaptura

Este jueves, el tenis chileno femenino se aseguró un lugar en la final del segundo W15 que se disputa en Santiago, parte del circuito LP Open Series by IND.

Por una parte, Antonia Vergara, que ganó el título la semana pasada en el Estadio Nacional, se impuso de manera firme ante la argentina Carla Markus (a quien derrotó en aquella final) por 7/5 y 6/3.

En tanto, Fernanda Labraña venció por un doble 6/3 a la peruana Michela Castro para instalarse en semifinales.

Así las cosas, las dos raquetas nacionales jugarán mañana viernes por el paso a la final.

El encuentro está agendado a las 11:00 horas, siendo esta la tercera vez que se verán las caras, donde Antonia Vergara tiene ventaja de 2-0 en el historial (W15 Asunción 2024 y W15 Trelew 2025).

La otra semifinal del W15 Santiago la protagonizarán la brasileña Ana Candiotto y la ecuatoriana Mell Reasco.