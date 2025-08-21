;

Chile asegura representación en la final del segundo W15 de tenis en Santiago

Habrá duelo de semifinales entre las dos principales jugadoras nacionales del cuadro.

Carlos Madariaga

Chile asegura representación en la final del segundo W15 de tenis en Santiago

Chile asegura representación en la final del segundo W15 de tenis en Santiago / Instagram @matiascaptura

Este jueves, el tenis chileno femenino se aseguró un lugar en la final del segundo W15 que se disputa en Santiago, parte del circuito LP Open Series by IND.

Por una parte, Antonia Vergara, que ganó el título la semana pasada en el Estadio Nacional, se impuso de manera firme ante la argentina Carla Markus (a quien derrotó en aquella final) por 7/5 y 6/3.

Revisa también:

ADN

En tanto, Fernanda Labraña venció por un doble 6/3 a la peruana Michela Castro para instalarse en semifinales.

Así las cosas, las dos raquetas nacionales jugarán mañana viernes por el paso a la final.

El encuentro está agendado a las 11:00 horas, siendo esta la tercera vez que se verán las caras, donde Antonia Vergara tiene ventaja de 2-0 en el historial (W15 Asunción 2024 y W15 Trelew 2025).

La otra semifinal del W15 Santiago la protagonizarán la brasileña Ana Candiotto y la ecuatoriana Mell Reasco.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad