“Es un logro sin precedentes en la política nacional”: PS respalda pacto electoral de la coalición y descarta críticas contra Álvaro Elizalde

La colectividad destacó el carácter histórico del entendimiento, subrayó que el ministro no influyó en las decisiones.

El Partido Socialista (PS) expresó su apoyo al pacto alcanzado con siete partidos de gobierno y la Democracia Cristiana, calificándolo como “un logro unitario sin precedentes en la política nacional”.

La colectividad admitió sacrificios en la negociación, como la reducción de candidaturas en zonas como Biobío, señalando que se asumió “por un objetivo de país: tener en el próximo Congreso Nacional una fuerza parlamentaria que sea capaz de frenar a la ultraderecha”.

Respecto a las colectividades que optaron por otra lista, el PS sostuvo que “no descalificamos a quienes se fueron, pero rechazamos sus descalificaciones hacia nosotros y el gobierno”. Agregó que la salida de esos partidos respondió a “sus propios cálculos”.

Además, descartó que el ministro Álvaro Elizalde haya intervenido en las decisiones, aclarando que “responsabilizar al ministro carece de veracidad”.

El partido reafirmó su respaldo al Presidente Gabriel Boric y comprometió su apoyo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara y a la construcción de “una mayoría democrática y unitaria en el Parlamento”.

