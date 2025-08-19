Tras tensas negociaciones por candidaturas parlamentarias: oposición logra pacto por omisión en dos regiones

Este lunes se cerró el proceso de inscripción de las candidaturas a diputados y senadores ante el Servicio Electoral (Servel), de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 16 de noviembre.

En medio de tensas conversaciones en la oposición, que evidenciaron la imposibilidad de pactos por omisión, finalmente “Cambio por Chile” (Partido Republicano, Social Cristiano y Nacional Libertario) y “Chile Grande y Unido” (Chile Vamos y Demócratas) lograron un acuerdo.

En detalle, el Partido Nacional Libertario informó que se alcanzó un pacto por omisión en las regiones de Arica y Aysén, con el “objetivo de dejar fuera a la izquierda”, indicó en un comunicado.

“Es posible construir acuerdos reales”

Este acuerdo se traduce en que “Cambio por Chile” no presentará candidatura senatorial en Arica, mientras que “Chile Grande y Unido” hará lo propio en Aysén.